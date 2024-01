VILLAHERMOSA.- “Nosotras estamos acá de voluntad”, aseguró Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas supuestamente como desaparecidas por sus familiares.

En un vídeo, la joven extranjera dio su versión de los hechos, afirmando que las grabaciones dadas a conocer en algunos medios de comunicación son falsas y que ellas llegaron a Villahermosa por voluntad propia. Asegura que tienen su documentación en regla.

“Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco. Yo me encuentro bien de salud, apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos vídeos que montaron”, señaló.

Y aclara: “Nosotros estamos acá de voluntad. Aclaro éramos 8 chicas, no 9. Y aquí en la Fiscalía de Tabasco, nos están tratando bien”.

Afirmó que sus documentos migratorios los tienen en la casa donde se estaban quedando y que están en orden. Sin embargo, en la grabación de 55 segundos no explican dónde es ese domicilio ni porque estaban incomunicadas.

Sobre el audio que ella envió a su madre en Colombia, Mariana reveló que se encontraba bajo los efectos del alcohol y sentimental.

¿Tú le mandaste unos audios a tu mamá?, se le cuestionó. A lo que ella responde: “Pero estaba como borracha. Porque, pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo”, detalló la joven.

Hallan a colombianas en hotel de Villahermosa

La noche de este sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, detalló que la tarde del viernes 12 de enero, el Consulado de Colombia en Cancún emitió una comunicación dirigida a esta dependencia, en la que se hizo referencia sobre una “presunta retención de ocho mujeres de nacionalidad colombiana”. Y ante la posibilidad de que por dicha situación fueran víctimas de un delito, se inició de forma inmediata una carpeta de investigación.

La FGE informó que a través de trabajo de inteligencia, se ubicó a las jóvenes en un poblado del municipio de Cárdenas, hasta donde se trasladaron las fuerzas del orden. En dicha zona, se realizó trabajo de campo y se obtuvo información sobre la posibilidad de que las potenciales víctimas estarían siendo llevadas con rumbo a la capital de la entidad.

“En base a dichos datos, se logró su ubicación en un hotel de paso de la ranchería Anacleto Canabal cuarta sección, sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, lugar en el que fueron localizadas sanas y salvas”, precisó.

La Fiscalía Especializada para el Combate de Trata de Personas ordenó su valoración psicológica y médica, para constatar sus propios dichos de que se encontraban en buen estado de salud y garantizar su integridad física.

Colombianas no estaban retenidas

Se precisa que a todas las jóvenes se les brindó también asesoría jurídica y asistencia psicológica victimal durante su estancia en la FGE. Además se detalla que de acuerdo a sus declaraciones y datos, no estaban ahí en contra de su voluntad.

Y se agrega: “Ellas mismas afirmaron tener documentos que avalarían su estancia en el país, por lo que de igual manera se dio vista a las autoridades migratorias”.

La Fiscal del Ministerio Público ordenó medidas de protección a su favor y su resguardo, en tanto se continúan con las diligencias pertinentes.

