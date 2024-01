QUERÉTARO, Qro..- Luego de la serie de reportajes presentados por el periodista Carlos Loret de Mola que revelan que “cada vez son más integrantes” del primer círculo del presidente Andrés Manuel López Obrador “los que están exhibidos en corrupción y tráfico de influencias”, el titular del Ejecutivo salió otra vez en defensa de sus hijos.

“Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto”. “Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencias, pues no estarían tranquilos. Si se es honesto, goza una de libertad, eso tiene un precio. Entonces por eso, lo material, el dinero no puede ser lo fundamental en la vida”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de esta lunes 22 de enero en Querétaro.

Recientemente, Loret de Mola presentó un reportaje en Latinus que refiere que Daniel Asaf, brazo derecho de López Obrador, “destaca en esta red de ‘coyotes’ como el engrane que facilita reuniones, contactos y contratos de medicinas y equipo médico, y también de material para el Tren Maya”.

Aquí la lista de reportajes que se han presentado exhibiendo a los hijos y círculo cercano de López Obrador: