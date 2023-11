MADRID, España.— El Gobierno español aún no se ha pronunciado sobre la victoria del presidente electo de Argentina, Javier Milei, en contraste con las felicitaciones de los partidos de derecha y las advertencias de la izquierda por los riesgos de su mandato.

El último pronunciamiento del presidente Pedro Sánchez sobre el vencedor de las presidenciales argentinas lo hizo de manera indirecta, la semana pasada, durante el debate de investidura, cuando el líder socialista reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el expresidente Mariano Rajoy hubiera apoyado al candidato ultraderechista argentino.

“Hay que hacérselo mirar señor Feijóo para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina“, dijo ante el pleno del Congreso, arropado por aplausos de los diputados socialistas.

Otros partidos españoles sí han comentado las elecciones argentinas, tanto el PP como Vox, felicitando al candidato electo y deseándole éxitos, y el expresidente José María Aznar también lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Felicidades al pueblo argentino por una jornada electoral donde democráticamente han elegido cambio.



Mis mejores deseos para un país tan vinculado a España y que acoge a miles de nuestros ciudadanos.

Feijóo ha felicitado al pueblo argentino por elegir “democráticamente un cambio” con Milei mientras que el de Vox, Santiago Abascal, ha considerado que se “abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos”.

Felicidades querido @JMilei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas.



Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría.



¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de…

Los socios del Gobierno de coalición sí se han referido a Milei, como la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha lamentado su victoria, al igual que han hecho dirigentes de Podemos, y ha advertido de que “la democracia está en juego” en Argentina.

Es un día triste para el bloque democrático en todo el mundo. Mucho ánimo al pueblo argentino que hoy siente incertidumbre y miedo.

"Es una triste noticia la victoria de Milei: un proyecto de odio hacia las de abajo, servil con la oligarquía.



El pueblo de Argentina ha dado muchas lecciones al mundo durante mucho tiempo en la defensa de la dignidad y la democracia. Tenéis nuestra esperanza".



🎥@isaserras pic.twitter.com/plr4yvdKyZ — Podemos (@PODEMOS) November 20, 2023

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha manifestado su reconocimiento a la victoria de Javier Milei en Argentina.

“Es evidente que Argentina necesita un cambio, era inasumible que uno de los países más prósperos del mundo siguiera cayendo año a año en lo mismo; al nuevo gobierno le deseo todos los éxitos, y desde luego, contar con Madrid, que nosotros hemos trabajado desde el primer día en defensa de la libertad, de la prosperidad, y haciéndonos cargo de tantos argentinos que huían despavoridos del peronismo a Madrid”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid durante una entrevista tras enterarse del triunfo de Milei.

Y agregó, “Desde luego, la izquierda debería de dejar de insultar al presidente Milei porque, eso es como decir, a qué nivel habrán dejado entonces ustedes Argentina para que los votanteshayan elegido ese cambio”.

“Y yo lo que pido sobre todo es que los españoles abran los ojos y vena hasta dónde puede llegar una de las democracias más vibrantes del mundo cuando no hay contrapesos, no hay contrapoderes, no hay respeto por la propiedad, la libertad, la empresa, y nos echamos en brazos de ese sistema que ha acabado por dejar a esta nación próspera a esos niveles”.

