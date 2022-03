Bodas en Mérida - Febrero 2022

ALEJANDRO LÓPEZ CUADRAS Y MONSERRAT ARENAS ALATRISTE El 19 de febrero, en la capilla de la Hacienda Teya se llevó al cabo la ceremonia civil de los jóvenes Alejandro López Cuadras y Montserrat Arenas Alatriste. Hijos de los señores José López Portillo y Sonia Judith Cuadras Inzunza, y Rafael Arenas Mendieta (q.e.p.d.) y María Rebeca Alatriste del Castillo viuda de Arenas, los nuevos esposos firmaron su acta de matrimonio aceptándose el uno al otro en medio de amigos y familiares cercanos. Posterior a la ceremonia, se ofreció una recepción en el Gran Salón de Máquinas, donde los recién casados bailaron “My first, my last, my everything” de Barry White. La celebración continuará en Suiza, como parte de su luna de miel el próximo mes.

JOSÉ ROLANDO FERNÁNDEZ ESPÍNDOLA Y MARÍA JOSÉ SALAZAR REYES El 12 de febrero, José Rolando Fernández Espíndola y María José Salazar Reyes, contrajeron matrimonio en la iglesia del San Juan Baustista en Abalá, Yucatán. Los jóvenes son hijos de los señores Y José Rolando Fernández Rodríguez y María Eugenia Espíndola Salomón de Fernández, y José Martín Salazar Salazar y Dianella Reyes Cardeña de Salazar. Celebró y bendijo la unión el sacerdote Fausto Castillo Pereyra. Posterior a la ceremonia religiosa, se efectuó una recepción en la Hacienda San Pedro Ochil, donde la pareja bailó “Antes que al mío” de Los Claxons como primera canción de esposos. Su luna de miel se realizará en Chicago.

EDUARDO JUANES ESQUIVEL Y MARÍA LORENA RUIZ PÉREZ El pasado 12 de febrero en la iglesia Nuestra Señora del Líbano, Eduardo Juanes Esquivel y María Lorena Ruiz Pérez contrajeron matrimonio bajo la bendición de los presbíteros Alexander Pavicevic Bas y Galo González Covarrubias. Los jóvenes son hijos de Eduardo Juanes Cámara y Lorena Esquivel Rodríguez de Juanes, y Javier Oswaldo Ruiz Mendoza y Thelma Rocío Pérez Salazar de Ruiz. Posterior a la celebración religiosa, se ofreció una recepción en honor a los recién casados en la Hacienda Xtepen. Familiares y amigos celebraron con la pareja su unión antes de partir a Dubai y Maldivas.

CARLOS ELÍAS MOISÉS MENA Y GABY BAQUEIRO VALENCIA El 22 de enero, Carlos Elías Moisés Mena y Gaby Baqueiro Valencia, contrajeron matrimonio en el altar de la iglesia San Bernardino de Siena, Tixkokob bajo la bendición del padre Mario Alberto Cervera Ancona. Los jóvenes son hijos de los señores Carlos de Jesús Moisés Trujillo y Carla Eugenia Mena Baduy, y César Augusto Baqueiro Mendoza (q.e.p.d.) y María Gabriela Valencia Trujillo viuda de Baqueiro. Posterior a la ceremonia, amigos y familiares acompañaron a los nuevos esposos a una recepción Hacienda San Antonio Millet. Los recién casados bailaron su primera canción al son de “Para amarnos más” de Mijares. Carlos y Gaby disfrutaron de su luna de miel con un road trip por California.

ESTEBAN LIMA MARTÍNEZ Y MARCELA FAJARDO GONZÁLEZ El 22 de febrero, Esteban Lima Martínez y Marcela Fajardo González contrajeron nupcias en la iglesia Stella Maris bajo la bendición del presbítero Aurelio Dávila Martínez. Los jóvenes son hijos de los señores Esteban Lima Martínez y Rocío Martínez Domingo de Lima, y Rafael Fajardo Cevallos y María de los Ángeles González Fagoaga de Fajardo. Tras su celebración religiosa, se ofreció una recepción para amigos y familiares en la Hacienda Xtampú de Lima, donde los recién casados disfrutaron de su primer baile al ritmo de “Can’t help falling in love” Elvis Presley, posteriormente, partieron a su luna de miel en Nueva York.