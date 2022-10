¿Cuáles serían los planes de Elon Musk para Twitter?

Los planes de Elon Musk para Twitter implican convertirla en una “aplicación para todo” que sería lanzada bajo el nombre “X”, según indican reportes de Los Ángeles Times.

La noticia llega un par de semanas después de que el magnate de la tecnología decidió seguir adelante con la compra de Twitter por 44,000 millones de dólares tras un intento de deshacer el trato y ser demando por la compañía dueña de la red social.

De acuerdo con los reportes recientes, el dueño de Tesla desea crear su propia versión del WeChat de China, una llamada “súper aplicación” donde los usuarios pueden realizar videollamadas, enviar mensajes, disfrutar de streaming e incluso hacer diversos pagos.

Una vez concretada la compra de Twitter por Elon Musk, el empresario comenzaría a trabajar en sus planes para convertir a Twitter en una “súper aplicación” como WeChat.

Según lo indicado por medios estadounidenses, Elon Musk anunció que tiene una noción bastante clara de a dónde apuntar al equipo de ingeniería con Twitter para hacerlo radicalmente mejor” durante una reunión anual de accionistas de Tesla en Austin, Texas en agosto pasado.

El empresario habría insinuado que el pago de bienes y servicios será una clave para el nuevo Twitter. Dicha función será parte de una “visión más grandiosa” de lo que pudo haber sido el banco en línea X.com, proyecto que lanzó al inicio de su carrera y que se convirtió en PayPal.

“Obviamente que eso podría empezarse desde cero, pero creo que Twitter ayudaría a acelerar eso en tres a cinco años”, afirmó Elon Musk, “Así que es algo que pensé que sería bastante útil durante un largo tiempo. Sé lo que hay que hacer”.

Los principales obstáculos al proyecto de Elon Musk para Twitter es la competencia actual en el mercado de las “súper apps”, siendo el principal ejemplo Meta de Facebook, plataforma que tiene el objetivo de unificar compras en línea, juegos, pagos de servicios y más en un solo lugar.

También se cuestionó cuanto público existe en la actualidad que desee tantos servicios y funciones en una sola aplicación, en especial cuando dicha plataforma estaría creada dentro de Twitter.

“Los viejos hábitos son difíciles de romper, y la gente en Estados Unidos está acostumbrada a usar diferentes aplicaciones para diferentes actividades”, dice Jasmine Enberg, analista principal de la empresa Insider Intelligence.

Anteriormente, empresas como Google, Snap, TikTok, Uber han intentado convertirse en “súper aplicaciones” sin éxito.

Asimismo, Enberg resaltó que las llamadas “súper apps” requerirán acceso a más datos personales de los usuarios, cuya confianza en las plataformas sociales ha caído considerablemente debido a situaciones como el hackeo de Uber, fraudes y otros temas de ciberseguridad.

En abril pasado, Elon Musk firmó un acuerdo de compra de Twitter por 54,20 dólares por acción, 44.000 millones de dólares, pero luego intentó retirar su oferta alegando que el despido de empleados y altos gerentes violaba los términos de dicho convenio.

El equipo de Musk también alegó que Twitter no había proporcionado la información completa sobre sus cuentas falsas.

En respuesta, Twitter demandó al empresario para exigir el concretar el acuerdo. El famoso juicio de Elon Musk vs Twitter estaba programado para dar inicio este lunes 17 de octubre pero el magnate accedió a concluir la compra a principios del mes.

“La compra de Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo”, escribió Elon Musk en su cuenta de Twitter oficial sin ofrecer más detalles o explicaciones sobre la compra de la red social.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022