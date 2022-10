Trucos de WhatsApp para mantener el ''anonimato''

WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita de mensajería instantánea debido a la facilidad que nos brinda para compartir fotos, vídeos, audios, documentos y demás archivos.

Incluso nos da la posibilidad de mejorar la comunicación con nuestro entorno al permitirnos hacer llamadas y videollamadas de manera sencilla.

Sin embargo, esta gran accesibilidad de unos con otros en ocasiones puede jugarnos en contra y convertirse en una herramienta con la que podemos ser asediados.

Y es que, en ocasiones, podemos querer desconectarnos, pero las distintas funciones de la app podrían evitarlo, es por ello que ahora te recordamos los trucos o pasos a seguir para mantenerse en modo incógnito y solo responder a quienes realmente desees.

¿Es posible no aparecer “en línea” en WhatsApp?

Debes tener claro que no hay ninguna opción o “truco” para no aparecer en línea en WhatsApp cuando lo estás. Incluso aunque solo hayas abierto la aplicación sin contestar ningún chat, aparecerás en línea por unos minutos.

Pero sí puedes pasar desapercibido entre tus contactos, esto lo lograrás mediante algunos “trucos” y sencillos consejos que seguro te serán de ayuda.

¿Cómo leer y responder conversaciones pendientes sin aparecer en línea?

Basta con que quites los datos de tu teléfono móvil y el Wifi, o poner el modo avión para que leas las conversaciones sin que aparezcan como que ya las abriste.

Pero ten presente que una vez que actives la conexión, aparecerá el doble check (palomitas azules) y la otra persona sabrá que has leído los mensajes.

Con este “truco” ganarás un poco de tiempo; es una opción si quieres leer algo sin que nadie se entere.

Además de que estarás un par de horas desconectado de todo y todos, pero no olvides que si requieres realizar o recibir una llamada o deseas buscar algo en internet esto no será posible.

De igual modo, con este truco podrás enviar mensajes de contestación a las personas que elijas sin miedo de que alguien te vea en línea. Evidentemente, las respuestas no la recibirán hasta que reactives la conexión.

No olvides que para que este tip funcione a la perfección, antes de quitar el modo avión (o reiniciar la conexión) tienes que cerrar completamente la app de WhatsApp, es decir, eliminarlo de la multitarea.

Si no lo haces y se queda en segundo plano, en el momento en el que reactives la conexión reflejarán que has leído los mensajes pues queda registrada tu entrada.

Contestar los mensajes desde las notificaciones

Otra forma de mantener el “anonimato” es mediante las respuestas a través de las notificaciones.

Para no ser tan radical como con la anterior opción y contestar a algunos contactos desde las notificaciones, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre ajustes o configuración en tu teléfono móvil.

Ve al menú y busca notificaciones.

Busca WhatsApp en la lista de aplicaciones disponibles.

Comprueba que todas las notificaciones estén activadas.

Una vez que hayas comprobado que las notificaciones de WhatsApp están activadas, podemos leer los mensajes sin ser vistos.

Para esto solo hay que desplegar el centro de notificaciones y responder los mensajes desde la pantalla de bloqueo, de este modo podrás contestar sin aparecer en línea en ningún momento. Asimismo, esta acción no se registrará como si fuera la última vez que hemos estado en línea.

Usa el widget de WhatsApp

El Widget de WhatsApp te será de ayuda si deseas pasar “desapercibido”, ya que con esta herramienta podrás leer algunos chats sin tener que abrir la aplicación.

Esta pequeña ventana de 4x2 la podrás colocar en una de las pantallas de inicio y así ver los mensajes recibidos. De igual modo, con esta herramienta podrás leer los mensajes sin que aparezcan como leídos y sin que aparezcas en línea.

Para activar el widget de WhatsApp solo debes hacer lo siguiente:

Mantenemos pulsada la pantalla de inicio en una zona sin íconos y esperamos que nos aparezcan las opciones Fondos de pantalla, Widgets, Transiciones, Ajustes de pantalla, etcétera (estas opciones pueden variar según el teléfono o la versión de Android que se tenga instalada).

Transiciones, Ajustes de pantalla, etcétera (estas opciones pueden variar según el teléfono o la versión de Android que se tenga instalada). Seleccionamos la opción Widgets hasta encontrar el de WhatsApp 4×2.

Elegimos la herramienta y colocamos en la pantalla de inicio o en el lugar que deseemos.

o en el lugar que deseemos. Una vez colocado podremos ver los nuevos mensajes recibidos sin que aparezcan como leídos y se muestre que estamos en línea.

sin que aparezcan como leídos y se muestre que estamos en línea. Solo ten cuidado con no abrir alguna conversación, pues de hacerlo quedará registrada tu actividad.

pues de hacerlo quedará registrada tu actividad. Lamentablemente, esta herramienta únicamente está disponible para teléfonos con Android; en un iPhone no encontramos esta opción.

Desactiva la confirmación de lectura y tu última hora de conexión

Estas opciones son funciones que muchos olvidamos que se tienen y que pueden ser de ayuda si se quiere estar un poco en modo incógnito, pues nos brindarán la opción de “eliminar” el registro de la hora de nuestra última conexión y la notificación de que hemos leído los mensajes y no hemos contestado.

Para lograrlo solo debes hacer lo siguiente:

Abre la aplicación de WhatsApp.

Toca sobre los tres puntos de la esquina superior derecha.

En el menú ve a Ajustes.

Elige el apartado Cuenta.

Da clic en la sección Privacidad.

Una vez aquí, veremos varias opciones que podemos desactivar:

Hora de última vez. Foto de perfil. Info. Estado. Confirmaciones de lectura.

Recuerda que la última hora de conexión la podemos configurar solo para «Mis Contactos», por lo que para hacer que un contacto concreto no vea a la última hora que te has conectado, solo tienes que eliminarlo de tu agenda.

Y no te preocupes, porque podrás seguir mandándote mensajes sin problemas, pero al no estar dentro de tus contactos, no podrá ver ese dato.

Pero debes saber que al desactivar la confirmación de lectura tampoco tú podrás ver si tus contactos han recibido tus mensajes, ya que el doble check (palomitas azules) desaparecerá completamente.

*Tip extra: Si tú o alguno de tus amigos decidió desactivar el doble check azul, existe un sencillo truco para poder conocer a ciencia cierta si esa persona ha leído o no tus mensajes.

Lo primero será ingresar a WhatsApp .

. Allí deberás dirigirte a la conversación desde donde desactivaron el doble check azul.

Posteriormente pulsa sobre el mensaje que has enviado.

que has enviado. Allí aparecerá una serie de opciones.

Pulsa sobre los tres puntitos de la esquina superior.

Selecciona “Info”.

Allí verás al detalle si tu mensaje ha sido enviado, entregado y leído.

Lo bueno es que este truco no solo funciona en los chats individuales, sino también en los grupales.