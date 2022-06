¿Por qué no invertir en bitcoin?, tras el desplome de las criptomonedas, las razones de Warren Buffett

Bitcoin, la principal criptomoneda del mundo, ha registrado pérdidas de más del 70% de su valor máximo alcanzado en noviembre de 2021. Para estas fechas la criptomoneda llegó a cotizarse en 69,000 mil dólares por unidad y que hoy su precio ronda los cerca de 20 mil dólares.

El mundo de las criptomonedas ha dejado a muchos inversionistas atrapados en posiciones altas previo a la caída y, dadas las condiciones macroeconómicas, deberán tomar la decisión de ejecutar sus pérdidas o seguir acumulando fracciones de Bitcoin esperando el siguiente mercado alcista.

¿Es recomendable invertir en Bitcoin?

Pese a que para muchos este activo es uno de los mejores para capitalizar grandes rendimientos a largo plazo, grandes inversionistas como Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway, no ven interés alguno en invertir en el mundo de las criptomonedas. Forbes, en su página de internet, recoge tres de los puntos básicos por los que, según Buffett no invierte en BTC ni ninguna otra criptomoneda.

Las tres razones de Warren Buffett para no comprar Bitcoin

Valor improductivo: Según el CEO de Berkshire Hathaway, el valor de Bitcoin proviene del optimismo de que alguien más estará dispuesto a pagar más por él en el futuro de lo que está pagando hoy. Según Buffett, él prefiere el dinero que proviene de la producción.

No es un medio duradero de intercambio o una reserva de valor. Según Buffett, la cripto no puede considerarse dinero: “No pasa la prueba de una moneda. No es un medio duradero de intercambio, no es una reserva de valor”, ha dicho el multimillonario. Por ahora es un activo negociable, pero no espera que haya un futuro para este sistema de intercambio. Algo similar a las declaraciones emitidas por Bill Gates.

No lo entiende. Buffett siempre mantiene la posición de invertir en lo que comprende cómo funciona y cómo produce dinero. Y asegura que los inversionistas pueden cometer el error de ‘emocionarse’ más de lo cuenta con lo que no entienden, por lo que él prefiere ser cauteloso: “Si no lo entiendes, te emocionas mucho más que si lo entiendes. Solo miras algo y dices, ‘eso es magia’”.

¿Qué es Bitcoin?

Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. A diferencia de las monedas tradicionales que conocemos, BTC es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos.

Consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos.

¿Cómo usar Bitcoin?

Para poder hacer uso de Bitcoin primero que nada necesitas adquirir un monedero para poder hacer el intercambio a través de él. Para poder obtenerlo basta abrir una cuenta en algún exchange de confianza. En este monedero electrónico se contendrán pares de llaves criptográficas, es decir, una clave pública y otra privada. La pública servirá para realizar algunas operaciones como depósitos, y la privada para que tú administres lo que quieres hacer con tus satoshis (fracciones de Bitcoin).

2.- Descargar la aplicación. Los monederos pueden ser utilizados desde computadores o dispositivos móviles siempre y cuando se cuente con la aplicación que posee bitcoin para realizar las operaciones.

3 .- Realizar transacciones. Usted puede realizar transacciones con otras personas que tengan monederos virtuales tal cual se haría como un traspaso entre bancos.