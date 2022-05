Tren maya acarrea delitos: robos y acoso a mujeres, entre los destacados

VALLADOLID.— El proyecto del Tren Maya tiene repercusiones positivas, pero también algunas negativas, entre ellas la parte que impacta de alguna manera en la sociedad, ya que en las redes sociales se denuncia presuntos casos de acoso sexual o intentos de secuestro.

Incluso entre los mismos trabajadores se ha denunciado el robo de cuando menos 15 motocicletas en el tramo en construcción.

Como se sabe, el proyecto del Tren Maya llegó para mejorar la economía en la ciudad, sobre todo por la generación de empleos, ya que mucha gente local obtuvo trabajo, pero también una gran cantidad de trabajadores que llegaron de diferentes estados de la República dejan una importante derrama económica.

Los trabajadores foráneos, rentan casas, cuartos y departamentos, incluso familias locales dan en renta sus casas en fraccionamientos a precios altos, ya que los empleados de cierto nivel en el Tren Maya pagan buenas rentas.

Además, compran en tiendas cercanas, en supermercados, usan taxis, compran su comida en cocinas económicas, generaron el surgimiento de vendedores de alimentos en los puntos de reunión, como el barrio de San Juan, donde se reúnen para abordar los autobuses que los transporta hasta los puntos donde trabajan en la vía de cuota.

Impacto negativo en el Tren Maya

Sin embargo, del impacto negativo, en las redes sociales se publican textos y audios en los que mujeres denuncian acoso sexual o incluso intentos de secuestro, sobre todo por el rumbo de la colonia San Francisco, pero nadie ha puesto una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Sobre el presunto acoso y secuestro de las mujeres, la Policía estatal, en un comunicado que envió hace unos días, indica que no existen talos delitos, y se asegura que no se está investigando algo al respecto, pues son noticias falsas, por lo tanto la sociedad no debe hacer caso a los mismos.

Del mismo modo se sabe que cuando menos 15 motocicletas han sido robadas entre los mismos trabajadores, pues los hurtos supuestamente ocurrieron en los tramos de la construcción del Tren Maya.

Muchos trabajadores que prefieren llegar a su centro laboral en sus propias motocicletas, las dejan dentro de los montes ubicados a la orilla del tramo donde trabajan, pero debido a que los van moviendo, sus vehículos ya no los ven de cerca, lo que les resulta fácil a otros apoderarse de los mismos.

Se sabe que entre ellos se están originando robos, no solo de sus motocicletas, sino de otras pertenencias que dejan en algún punto mientras concluye su jornada laboral, pero de la misma manera hasta el momento no se sabe si alguno de los afectados ha puesto la denuncia correspondiente.