Amenaza el mal tiempo para hoy en las playas de Yucatán

PROGRESO.– La lluvia ocasionada por la onda tropical que afecta las costas de Yucatán que cayó después del mediodía y se prolongó varias horas, estropeó la jornada turística del último sábado de julio, y es probable que hoy domingo también afecte el mal tiempo.

La jornada sabatina del penúltimo día de julio, que terminó bajo agua, pintaba muy bien y con mucha afluencia de paseantes que comenzaron a llegar desde temprano en grupos familiares y de jóvenes que recorrieron el malecón y playón poniente en busca de los mejores lugares para pasar el día, colocar sombrillas y toldos.

Buena afluencia en la playa

Los restaurantes del malecón y puestos de comida del mercado registraron buena afluencia de clientela, todo apuntaba a que sería un buen día de playa, los paseantes se metieron al mar, rentaron palapas, sombrillas e incluso grupos pasearon en banana. En el muelle de Chocolate, varias personas pescaban, otros buscaban sombra en los arcos del viaducto del muelle fiscal.

Pero, de pronto, media hora después del mediodía comenzó a nublarse, el ambiente refrescó, los prestadores de servicios, precavidos, retiraron las sombrillas y sillas, pues en caso que azotara una turbonada, ya estaban asegurados, a la clientela se le pidió tener calma y esperar a que pasara la amenaza de la lluvia.

Sin embargo, a las 13:05 horas comenzó a llover, el aguacero hizo huir de la playa a los grupos de paseantes, quienes buscaron refugio en las palapas, otros lo hicieron en la entrada de los restaurantes, pero como la lluvia no cesaba, entonces la mayoría optó por retirarse de la playa, pocos fueron los que se quedaron.

Sábado en Progreso

Los paseantes que llegaron en automóviles y se dirigían al malecón para comer en los restaurantes, debido a que tenían que caminar de 50 a 100 metros, para no mojarse ya no se quedaron. Los puestos del malecón fueron retirados, los vendedores también se fueron pues no había clientes.

Por la lluvia, las calles de la ciudad se encharcaron, lo que causó problemas a numerosas personas que caminaban por el centro de la ciudad y se dirigían a los comercios. La lluvia estuvo acompañaba de descargas eléctricas y truenos.

Los reportes de la Capitanía Regional de Puertos indican que la lluvia fue causada por la onda tropical a su paso por las costas de Yucatán y se indica que es probable que hoy domingo también llueva durante el día y en la tarde, lo que afectaría también la jornada dominical.— GABINO TZEC VALLE