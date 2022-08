Soldadura causa incendio de un barco en zona industrial de Yucalpetén

PROGRESO.- El barco Búfalo, de casco de acero y 185 pies de eslora, que estaba atracado en el muelle del astillero Pescamex en la zona industrial de Yucalpeten, se incendio durante los trabajos de corte como chatarra. El barco no se encontraba en las instalaciones del astillero, sino en el agua del puerto de abrigo.

De acuerdo con el reporte, el dueño del Búfalo, José Vilchis Martínez, contrato a unos trabajadores para que se encargaran de la chatarra del barco, pero -al parecer- los soldadores no tuvieron cuidado ni tomaron las debidas medidas de seguridad al realizar los cortes.

A las 18 horas del miércoles, se produjo una chispa y debido a que había residuos de diesel, se produjo el incendio. De inmediato se levantó una densa humareda que llamó la atención de pescadores y de trabajadores de las marinas turísticas.

Bomberos se trasladaron al lugar, entraron al astillero y sofocaron el fuego. El astillero no sufrió ningún daño pues el barco no estaba dentro de sus instalaciones. Policías estatales controlaron el acceso al muelle y al momento no se reportan lesionados.