Yucatán. Familiares de pescador extraviado interceptan el barco y lo regresan a Yucalpetén

PROGRESO.- A punta de machetes, familiares de Raúl Luna Uscanga, pescador que se extravió el martes en la madrugada, interceptaron en alta mar el barco “Xoch” y obligaron al patrón Miguel Mosqueda a retornar a Yucalpetén.

Según dijeron, lo obligaron a regresar para que informe a las autoridades la forma en que ocurrió el incidente en el que el pescador cayó al mar y se encuentra extraviado.

Se averiguó que lanchas ribereñas zarparon desde Celestún con familiares del extraviado, quienes viajaban armados con machetes, localizaron el barco nodriza “Xoch” y con amenazas obligaron al patrón a suspender la captura de pulpo, pues a los demás pescadores los vieron trabajando en sus alijos no en la búsqueda de Raúl Luna.

Seguido de las lanchas, el barco arribó hoy jueves a las 14:30 horas a los muelles de Yucalpetén, donde ya esperaban agentes de la Policía Estatal de Investigación, pescadores y familiares.

El “Xoch”, con 13 tripulantes, zarpó de Yucalpeten el pasado viernes 12 rumbo al poniente para pescar pulpo en la zona de Sisal y Celestún.

Sin embargo, en la madrugada del martes el pescador Raúl Luna, alias “Pony”, cayó al mar, pero no se sabe si fue un accidente o se arrojó.

El caso sacó a relucir que Raúl Luna, de 31 años, no estaba "despachado", de modo que sus familiares presumen que por esa razón el patrón del “Xoch”se niega a hablar y explicar cómo ocurrió el accidente.

En los muelles de Yucalpeten esperaban al barco familiares de Raúl Luna, entre ellos sus hermanas Verónica y Marly y su primo hermano Javier Uscanga, quienes señalaron que están muy molestos por la forma en que el dueño y el patrón del “Xoch” están manejando el caso.

Javier lamentó que si el accidente ocurrió el martes a las tres o cuatro de la madrugada no fue sino hasta la noche cuando se informó a los familiares.

"Debieron hacerlo pronto y no esperar mucho tiempo con el supuesto de que lo están buscando", añadió.

A su vez, Verónica Luna precisó que los familiares que viajaron a interceptar el barco encontraron a los pescadores en sus alijos capturando pulpo.

"No estaban buscando a Raúl, a quien dejaron abandonado como a un perro, no les importó si aparecía el cuerpo o no".