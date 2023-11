TZUCACAB.— Después de la celebración del Hanal Pixán, el precio de la mandarina a nivel local descendió a menos de 100 pesos por caja de 30 kilos, al igual que la toronja, que se vende a $60.

Varios productores aún se han quedado con la producción en el campo y temen que se comience a perder el producto en tanto esperan que mejore el precio.

Pequeños campesinos señalaron que los compradores de cítricos a nivel local ya pagan menos la caja de la mandarina, que durante la celebración por los finados recibían hasta a $100 por huacal.

Hoy dicen que el cítrico no tiene mucha demanda por lo que ha bajado su precio entre $60 y hasta $70, “y no queda otra opción que venderlas ya que la mandarina ya está en su punto de cosecha y si no se recolectan quedan “zocatas” y se pierden.

Caen de los árboles y de precio

Otro de los cítricos que está en su punto de cosecha es la toronja, la cual se vende a $60 por caja.

Como la mandarina, estos frutos ya se comenzaron a caer de los árboles porque ya están maduros.— M.C.B.