VALLADOLID.— Agentes de la Policía Municipal montaron un operativo anteanoche martes y detuvieron a tres sujetos que iban a bordo de una camioneta blanca.

Los sospechosos fueron interceptados en la calle 32 entre 37 y 39 del barrio de Santa Ana, a unos metros del mercado municipal.

Esto, luego que fueron acusados de agredir a una adolescente, a quien supuestamente intentaron subir a la fuerza al vehículo, pero no lo lograron.

De acuerdo con información obtenida, la noche del martes se originó un movimiento policiaco que alarmó a los vecinos de la calle 32, a unos metros del mercado, debido a la cantidad de elementos que participaron el operativo, pues se recibió el reporte que habrían secuestrado a una menor de edad.

Sin embargo, al ser ubicado el vehículo se comprobó que en el interior la adolescente no estaba, pero iban a bordo tres sujetos en visible estado de ebriedad.

Reporte

El padre de la menor, cuyo nombre no se dio a conocer, reportó que su hija habría sido agredida por los sujetos y al parecer tenían intención de llevarla a la fuerza, pero no lo lograron. Otra versión se indica que la jovencita tendría algún vínculo con los detenidos, pero la Policía, al cuestionarla, ésta lo negó, incluso dijo no conocerlos.

Los tres sujetos fueron detenidos y la camioneta decomisada, esperando que la presunta víctima, junto con sus familiares, interpongan la denuncia correspondiente.— Juan Antonio Osorio