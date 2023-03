VALLADOLID.- Este martes concluyó de manera trágica la búsqueda de un joven que se encontraba desaparecido desde hace varios días en Chemax.

De acuerdo a lo informado, el macabro hallazgo se realizó 11 kilómetros monte adentro en la población de Xalaú, comisaría de Chemax.

Se dio a conocer que el cuerpo corresponde a G. C. P. de 18 años de edad. El joven salió de su casa desde el pasado 17 de marzo y como de costumbre le dijo a su familia que iría a su parcela, sin embargo, las horas fueron pasando y no regresó.

Por lo que los familiares reportaron el caso a la policía municipal que a su vez dieron parte a la Secretaria de Seguridad Pública y se montó un operativo de búsqueda de inmediato.

El cuerpo estaba tirado dentro la maleza, no contaba con señales de violencia o alguna lesión por lo que se presume que la causa de su muerte sería por falta de agua y alimentos. No se descarto otra causa que podría ser patológica. Hasta el momento no se ha revelado de manera oficial las causas del deceso.

Hasta el lugar arribo personal de la Fiscalía del Estado, peritos y médico forense para realizar las diligencias de ley y proceder al levantamiento del cadáver.

El hallazgo se realizó en un rancho propiedad de Mario Murillo B. de 73 años, a casi un kilómetro de Xalau al oriente.