Clima en Yucatán. Prevén fin de semana con altas temperaturas

Pese al impacto del frente Núm. 47 en el norte del país, en la Península, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, prevalecerán las condiciones calurosas y sensaciones térmicas elevadas para las próximas 24 horas con temperaturas máximas superiores a 40 °C, por lo que, debido a lo anterior, se advierte a las personas que realizan actividades al aire libre que tomen sus precauciones.

En las próximas 24 horas, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad para lluvias. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido hacia la madrugada.

Se mantendrá cielo parcialmente nublado, con escasas lluvias hacia la zona del norte y centro de Quintana Roo, en el resto de la península de Yucatán no se prevén precipitaciones. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido hacia la madrugada, con viento dominante del este-sureste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 45 km/h en zonas costeras.

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 36 a 38 °C como máxima y de 20 a 22 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 36 a 38 °C en el sur, de 20 a 22 °C la mínima para Norte-Centro y sur.

Clima en Yucatán

El Tiempo en Mérida

Para la capital yucateca se espera que el pronóstico de temperaturas continúe en el rango de 36 a 38 °C como máxima y de 20 a 22 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 39 °C en el sur, de 20 a 22 °C la mínima para Norte-Centro, Noroeste y sur.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, publicó que la temperatura en Mérida era de 22°C, la humedad del :90% y viento del sureste de 1km/h.

En cuanto a las condiciones de Radiación UV en la Península, se mantendrán elevadas, por lo que se recomienda tomar sus precauciones y hacer uso de bloqueador solar. Asimismo, se espera continúe una sensación térmica (bochorno) de entre 42,0 °C a 44,0 °C.

uD83DuDCF7Pronóstico de Radiación UVuD83DuDCF7

Para este viernes se esperan índices UV de muy altos a extremos en la mayor parte de la Península.

Evite salir durante las horas centrales del día ¡Busque la sombra! Son imprescindibles camisa, gafas de sol, crema de protección solar y sombrero pic.twitter.com/S4tehNzpM5 — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) April 7, 2023

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.

