PROGRESO.— En atención a los prestadores de servicios que se quejan de que tienen bajas ventas en la playa del malecón en los días de crucero, el Ayuntamiento anunció que pondrá en marcha una nueva estrategia para invitar a los turistas de barcos a visitar los atractivos turísticos del municipio.

Luis Alberto García Barroso, director de Turismo municipal, dijo que en los días de crucero, personal de esta dependencia subirá a la terminal remota, donde habrá mapas en inglés y volantes sobre Progreso.

Incluso, se solicitó a Cultur folletos de El Corchito y el Museo del Meteorito para que los extranjeros tengan opciones para visitar en su estadía en Progreso.

El funcionario informó que el año pasado al puerto de altura llegaron solo 14,000 y 16,000 cruceristas al mes, en comparación con los 37,000 y 42,000 que recibía antes de la pandemia.

Promoverán atractivos de Progreso

A partir de la semana próxima, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento promoverá los atractivos del municipio directamente a los turistas de crucero en la terminal remota de este puerto, informó el titular de la dependencia, Luis Alberto García Barroso.

Con esta estrategia, dijo, se buscará que más pasajeros de barcos visiten el malecón y otros sitios del municipio y, con ello, se atenderá a los trabajadores turísticos que se quejan de que los cruceros no dejan ganancias en este puerto y en el municipio.

Precisó que, tras casi seis meses de trámites, un trabajador de Turismo municipal subirá al módulo que la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) estatal tiene en la terminal de cruceros.

Será a partir de la semana próxima porque entonces ya se tendrá mapas del puerto en inglés y volantes para los turistas, indicó.

Mala publicidad para Progreso

Además, el trabajador contrarrestará la desinformación sobre Progreso y sus playas, pues las operadoras muchas veces les dicen a los turistas que no bajen a la ciudad porque hay altos cobros e inseguridad, dan mala publicidad al puerto con tal de que ellos vendan sus tours, destacó el funcionario.

En entrevista, García Barroso dijo que la cifra de turistas de barcos en el malecón bajó a raíz de que se suspendieron los viajes de crucero debido a la pandemia de Covid-19 (en 2020).

Antes de la pandemia Progreso recibía entre 37,000 y 42,000 cruceristas al mes, entre los que se quedaban en este puerto y los que se iban de tour a otros lados, pero luego de la pandemia (el 2 de noviembre de 2021 se reanudó la llegada de cruceros) la situación fue completamente distinta, expresó.

Desplome turístico en Progreso

“El año pasado (2023) solo recibimos entre 14,000 y 16,000 por mes, menos del 50%”, afirmó.

“Esta baja afluencia se debió a que en Estados Unidos vivió una crisis económica en la que el dólar era inestable”, indicó.

“Además hubo gente que había comprado cruceros, pero no pudo tomarlos por la pandemia y los fueron reagendando para el período de la reactivación de los viajes; sin embargo, muchos optaron por finalmente cancelar sus viajes”.

Otro factor, admitió, es que algunos vendedores y prestadores de servicios del malecón acosan y cometen abusos contra los pasajeros.

“El turista al volver al barco se queja de que ‘me acosó el mesero, el ambulante no me deja en paz, estoy comiendo y me molestan’, entre otras quejas”, señaló.

Todas estas acciones repercuten en el historial del puerto; incluso, las navieras me han llamado la atención ante la alta cantidad de reportes de turistas, destacó.

Los trabajadores del malecón deberían entender que al turista de crucero le molesta el acoso con el afán de venderle, “si quieren algo, se van a acercar”, dijo.

Asimismo, reconoció que muchos pasajeros de crucero compran sus paquetes de paseo antes de viajar o en el barco, donde hay muchas agencias turísticas.

Si acaso una o dos agencias promueven viajes a zonas turísticas del puerto, dijo.

Por eso cuando ellos llegan se suben a vagonetas que ya los esperan para llevarlos a lugares alejados del puerto, recordó.

