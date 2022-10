La mayor amenaza ya no es un meteoro: es ''la Era del Capitaloceno''

Sesenta y seis millones de años después del gran impacto en la Península de Yucatán, la mayor amenaza para el planeta ya no es un meteoro, advierte la investigadora Yameli Aguilar Duarte, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst (AMEK) e integrante y cofundadora del Consejo Ciudadano por el Agua en Yucatán.

Si el mayor peligro no es un meteoro como aquel que causó la extinción de los dinosaurios y otras especies, ¿cuál es entonces la amenaza?

La doctora Aguilar responde: “Es la Era del Capitaloceno”.

Y enseguida explica el sentido de su afirmación:

“En el transcurso de este último siglo, lo que se pregona como una crisis climática es en realidad una crisis socio-ecológica, donde una minoría de personas con una ambición desmedida e incontrolable –los grupos de poder– han explotado el trabajo humano y depredado a la naturaleza, bajo el pretexto de un supuesto desarrollo económico que ha servido para acrecentar la brecha de desigualdad, donde unos pocos concentran la riqueza, degradando los ecosistemas y sumergiendo en la pobreza a la mayor parte de la población”.

El agua, fuente de vida y también de conflictos

Dentro de esa amenaza latente de la Era del Capitaloceno menciona al agua, fuente de vida, con un papel clave.

En palabras de la investigadora, viejas prácticas nocivas en torno al vital líquido han ido en aumento, con la consiguiente generación de conflictos socio-ambientales por la extracción desmedida y la contaminación del agua.

La presidenta de la AMEK subraya que la Península de Yucatán es un territorio privilegiado y hace llamados a no minimizar los problemas del agua, que podrían derivar en un conflicto de dimensiones apocalípticas.

Y reitera: en la Era del Capitaloceno, con esta crisis socio-ecológica gradualmente se está ocasionando “la sexta extinción masiva”.

Algo de historia para entender mejor

Para sustentar sus señalamientos se remonta a la historia, desde la caída del meteoro que causó la extinción de la mayor parte de las especies sobre la Tierra hasta los conflictos ambientales de la actualidad, pasando por la forma en que los mayas –en el caso de la Península– supieron aprovechar el agua con respeto a la naturaleza y por la explotación de ese recurso y de la tierra con el inicio de la Conquista.

Yameli Aguilar es bióloga con maestría en Ingeniería Ambiental, en ambos casos por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), y doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La investigadora Yameli Aguilar Duarte en un trabajo de campo en Quintana Roo, junto a una laguna (Foto de Neftaly Gijón)

Labora como investigadora científica titular de tiempo completo en el Centro de Investigación Regional Sureste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap). Sus líneas de investigación se relacionan con la evaluación de tierras en zonas kársticas con enfoque ambiental y ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales por su trabajo.

Ficción, pero puede ser realidad

El agua y su potencial crisis son tema de amplio análisis que elaboró para la plataforma digital de la AMEK, bajo el título “Agua y cultura”.

Para una mejor comprensión de su exposición cita datos históricos y ofrece un relato de introducción que, aunque contiene elementos ficticios, no deja de ser algo que podría hacerse realidad.

A continuación, un resumen del análisis, que remata con propuestas para evitar un escenario apocalíptico:

–Imagínense un día cualquiera. Vamos a la escuela, al campo o a la oficina, o estamos en la casa en los quehaceres. El tiempo transcurre normalmente y de repente… Boooommmmm… Un enorme estruendo. Miles de fragmentos de materiales disparados por todos lados, la tierra se abre, tiembla,.. Hay fuego, polvos y gases se esparcen en todas direcciones; las aguas pierden su cauce y aparecen olas gigantes….

Como se vio en la película: ni dónde escapar

–Un suceso apocalíptico, devastador, lleno de terror y confusión. No hay dónde escapar. Si vieron la película “No mires arriba”, prácticamente esta escena que estamos imaginando es el preámbulo del final de la trama. Y aunque parezca ciencia ficción, la realidad es que el impacto de meteoros es algo que ha ocurrido (y seguirá ocurriendo) en la historia evolutiva no solo de nuestro planeta Tierra, sino de todo el Universo.

–¿Por qué comienzo con este relato? Porque pareciera o no, formamos parte de esta historia evolutiva. Y ¿por qué es importante saberlo? Porque lamentablemente, la mayoría de las personas pocas veces se detiene a reflexionar y a cuestionar dónde estamos parados tanto en el tiempo como en el espacio.

El cráter de Chicxulub y su significado

–Quienes vivimos en la Península de Yucatán debemos saber que habitamos un territorio privilegiado. Porque es aquí, en esta región, donde quedó guardado en el subsuelo un enorme cráter rodeado de varios anillos.

–En su conjunto, este cráter y los anillos que lo rodean son las huellas del impacto de un meteoro que sucedió hace aproximadamente 66 millones de años. En aquel entonces la Península de Yucatán no existía como tal; esta región formaba parte de arrecifes coralinos en aguas marinas poco profundas. Aquí no existieron dinosaurios.

–El evento del impacto del meteoro forma parte de la historia geológica del planeta, de la quinta extinción masiva, de la consecuente evolución de las especies y de nuestra región peninsular. ¿Por qué? Porque el meteoro pegó con tanta fuerza que entre sus efectos también hizo que la configuración de la corteza terrestre se modificara, ya que se generó un sistema de grietas y fisuras por donde circuló el agua.

El nacimiento de la Península

–Conforme pasaron el tiempo y los cambios climáticos y de los niveles del mar, la península fue apareciendo gradualmente. De esta manera, la composición rocosa de esta región se conformó con la combinación de minerales, arcillas y los restos de animales marinos, resultando en rocas solubles que fueron enterrando poco a poco el cráter originado por el impacto del meteoro.

–Las rocas solubles se pueden disolver, en un proceso lento pero continuo. Y se disuelven por diversos factores, pero el principal es por la interacción del agua de lluvia, ya que ésta es ligeramente ácida, lo suficiente para que a través del tiempo pueda disolver las rocas.

–La disolución de las rocas genera fisuras, oquedades, agujeros y conductos, de una variedad de tamaños y formas. Cenotes, rejolladas y aguadas son nombres coloquiales de algunas de estas geoformas generadas por la disolución de las rocas. Y todas ellas –junto con las aguas contenidas en los ambientes subterráneos como cuevas y grutas– forman parte de lo que se conoce en el argot científico como “acuíferos kársticos”.

Factor determinante para la supervivencia

–La introducción es algo larga, pero para hablar de agua y cultura primero tenemos que desmenuzar el contexto geográfico e histórico de nuestra región. No podemos hablar de agua si no hablamos un poco de su relación con las rocas y las geoformas y no podemos hablar de cultura si no visualizamos nuestro lugar como especie en diferentes épocas desde lo prehistórico, lo prehispánico y lo colonial hasta la actualidad.

–Todos los organismos necesitamos agua para vivir. De aquí que el agua sea un factor determinante para la sobrevivencia de todas las especies, incluidos nosotros los seres humanos.

–Las exploraciones en cuevas y cenotes de la Península de Yucatán han revelado impactantes hallazgos paleontológicos y arqueológicos. Desde restos de animales de la era del hielo ahora ya extintos, como mastodontes, perezosos gigantes y tigres dientes de sable, entre otros, hasta los restos humanos más antiguos y más completos encontrados en América.

Un suceso de hace 13,000 años

–Es el caso de Naia, una mujer joven que migró a estas tierras en su intento de supervivencia; se especula que en busca de agua se introdujo a una caverna, de donde –lamentablemente– ya no pudo salir y murió en el interior. De acuerdo con los estudios científicos, esto sucedió hace aproximadamente 13,000 años.

–Los paisajes y acuíferos kársticos son muy diversos. En algunas zonas de nuestra región peninsular –las más cercanas a las costas, por ejemplo– es más sencillo acceder al agua. En otros sitios, el líquido puede estar a grandes profundidades y no es tan sencillo acceder a ella. Incluso, puede no ser apta para el consumo humano debido a la presencia de minerales tóxicos, como el yeso en el subsuelo.

–Nuestros más antiguos antepasados tuvieron que observar y experimentar a prueba y error para conocer las fuentes de agua, aprovecharlas y posteriormente dar origen a las civilizaciones. Es en este contexto que en nuestra región floreció la gran cultura maya.

Cuidado y también respeto

–Los mayas, y en general las culturas mesoamericanas, concebían al planeta Tierra como un ser vivo y a las cuevas como las entradas al gran útero de esta madre Tierra donde surge la vida; por lo tanto, merecía cuidado y mucho respeto.

–También las cuevas y los cenotes representaban los accesos al inframundo donde habitaban los dioses de la muerte. Es decir, cuevas y cenotes representaban para los mayas espacios sagrados de gran complejidad donde no existía como tal un principio y un fin, sino más bien un estado cíclico eterno donde el agua jugaba un papel primordial y significativo.

–Por esta razón, muchas ciudades mayas antiguas fueron construidas cerca de cuevas, cenotes y rejolladas. Los mayas aprendieron a reconocer su funcionamiento y aplicaron estrategias de uso y manejo de estos paisajes, diseñando sistemas de control, colección, almacenamiento y protección del agua.

–Por ejemplo, en las grandes planicies donde son más comunes los cenotes, éstos sirvieron como fuentes directas de abastecimiento de agua. Para su protección, los mayas realizaban el tool che’, que es el mantenimiento de franjas arboladas alrededor de los cenotes para evitar que se llenaran de tierra o sedimentos.

–También observaron que en el interior de las rejolladas se mantenían humedad y temperaturas favorables a diversas especies vegetales de importancia económica y alimenticia, de modo que eran zonas aptas para actividades agrícolas y forestales.

–En paisajes montañosos y con lomeríos, donde el agua está a mayor profundidad, identificaron pequeños valles o zonas bajas con suelos impermeables, como el barro, donde se acumulaba el agua de lluvia. Los mayas nombraron a estas zonas aak’alche’s, también conocidas como aguadas, y eran sus principales reservorios de abastecimiento. En ellas aplicaron técnicas de ingeniería hidráulica para encauzar el agua a diferentes zonas.

–Algunas prácticas, como el uso o recreación artificial de aguadas como zonas de captación de agua de lluvia, continúan hoy en día.

Drástico cambio con la Conquista

–En general, los mayas veían el agua como un bien común y se organizaban de manera colectiva para gestionar el vital y sagrado elemento para toda la población. Con la llegada de los europeos a las tierras del mayab, las creencias y prácticas ancestrales en torno al agua poco a poco fueron cambiando.

–Los mayas, quienes solían practicar rituales y peticiones de agua y lluvia a sus diosas y dioses, fueron acusados de paganismo y perseguidos y torturados por los españoles para obligarlos a seguir las creencias cristianas. Aguada en Tecoh (Neftaly Gijón)

–A través del tiempo, los mayas tuvieron que abandonar la adoración a muchas de sus deidades, otras permanecieron o se mezclaron con los santos y vírgenes del cristianismo. Por ejemplo, el Cha’a cháak, ritual de petición de lluvias, aún resiste en nuestros tiempos en muchas comunidades.

–Los extranjeros también trajeron nuevas tecnologías para extraer el agua, como el uso de la pólvora y barretas de hierro. De esta manera surgieron las norias, los pozos y, posteriormente, nuevas formas de captación, almacenamiento y distribución del agua que originaron cambios culturales en la población.

De elemento sagrado a un recurso con valor económico

–Por ejemplo, la percepción social de las fuentes de agua se fue distorsionando: de elementos sagrados de la naturaleza para el bien común pasó a ser un recurso con valor económico, ya que extranjeros y criollos fueron eliminando los sistemas agropecuarios de subsistencia comunal mediante el despojo y la venta de territorios.

–Así surgieron los terratenientes dueños de grandes haciendas y nuevas actividades agrícolas y ganaderas que demandaban, por una parte, mayor cantidad de agua, y, por otra, trabajo humano esclavizado.

–Los terratenientes, con el fin de asegurarse de disponer de agua incluso en sequías, empezaron a ocupar las tierras cercanas a cenotes y aguadas o a extraer grandes cantidades mediante bombas y pozos. El agua empezó a ser motivo de disputa entre haciendas y localidades y se volvió un elemento para el control de mayas y mestizos

–La situación se continuó acrecentando y de ahí la desigualdad entre las urbes y las comunidades rurales, siendo que las primeras tenían más poder adquisitivo para entubar y controlar el agua. Al mismo tiempo, la contaminación de las fuentes empezó a notarse.

Situaciones que persisten en la actualidad

–Lamentablemente, son situaciones que no se han revertido; por lo contrario, han aumentado, generando conflictos socio-ambientales por la extracción y contaminación del agua, pues, como sabemos, aun hoy en día no todas las personas gozan de agua de buena calidad, suficiente y accesible.

–Ésta es solo una brevísima mirada retrospectiva sobre la evolución y manejo del agua en nuestra región con el paso del tiempo. Conocer la historia nos permite entender nuestro estado actual, preguntarnos qué estamos o no haciendo y hacia dónde vamos o dónde queremos ir. Imagen de una franja de agua rodeada de selva en Calakmul, Campeche (Foto de Neftaly Gijón)

–Todas las personas debemos tener un compromiso moral y ético para el cuidado y protección de este vital elemento. Uno de los puntos es reflexionar sobre nuestros propios hábitos de consumo, porque prácticamente todo servicio y actividad conlleva una huella hídrica.

Llamados a poner un grano de arena

–Consumir de manera responsable –solo lo necesario– contribuye a una menor demanda de agua y energía ¡Pongamos un granito de arena!

–Por otro lado, también hay una responsabilidad colectiva. Y esta responsabilidad es igual o más importante, porque en el transcurso de este último siglo, lo que se pregona como una “crisis climática” es en realidad una crisis socio-ecológica, donde una minoría de personas con una ambición desmedida e incontrolable –los grupos de poder– han explotado el trabajo humano y depredado a la naturaleza, bajo el pretexto de un supuesto desarrollo económico que ha servido para acrecentar la brecha de desigualdad, donde unos pocos concentran la riqueza, degradando los ecosistemas y sumergiendo en la pobreza a la mayor parte de la población.

–Nuestra mayor amenaza ahora ya no es un meteoro. Es la Era del Capitaloceno, donde debido a esta crisis socio-ecológica gradualmente se está ocasionando la sexta extinción masiva.

Cinco propuestas básicas

¿Qué podemos hacer? Voy a dar algunas propuestas:

1) Un cambio radical de conciencia. Respetar la Naturaleza retomando la filosofía de las culturas mesoamericanas y venerar a la Tierra como nuestra gran madre, aprendiendo a coexistir en este hogar común para todos los seres vivos.

2) Rescatar la visión sagrada del agua, y no como un recurso mercantil.

3) Revalorar la cultura maya, aprender de las experiencias del pasado, replicar las prácticas exitosas, retroalimentar con la ciencia y la tecnología.

4) Hacer un llamado a la acción eco-política a los diferentes sectores y a todas las escalas, tomando un papel activo desde lo individual hasta lo colectivo y desde lo local hasta lo global.

Por ejemplo, en México la ley actual de aguas nacionales no considera las condiciones de alta vulnerabilidad de los acuíferos kársticos. Tampoco garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento, de tal manera que todas las personas debemos ayudar a impulsar una nueva Ley General de Aguas basada en el bien común, respetando a los derechos y territorios de pueblos y comunidades; integrar las características particulares de los paisajes kársticos e impedir proyectos dañinos.

5) Hay que recordar que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia y acción ahora nos dará agua.