Henry Martín, de Yucatán a la Selección Mexicana: quién es y cómo comenzó (FOTOS)

MÉRIDA.- La primera vez que el nombre de Henry Martín Mex apareció en Diario de Yucatán, el ahora seleccionado nacional tenía 5 años de edad y no fue por algo relacionado con el fútbol. Aunque sí con el deporte. Era un niño veloz.

En ese entonces el pequeño participó en la "XI Carrera Atlética Infantil de la Hormiga", en la pista de tartán del estadio Salvador Alvarado. Ganó el tercer puesto al correr los 40 metros en 9.30 segundos. Esa vez sus hermanos mayores, Cindy, de 9, y Freddy de 11, también ganaron medallas. Aquella nota se publicó el 27 de abril de 1998.

¿A qué edad comenzó Henry Martín?

Ya para enero de 2000, con siete años de edad, Henry Josué Martín Mex, nacido el 18 de noviembre de 1992, era el campeón de goleo en la liga “Éric Díaz Palma”.

Pero la vida del más pequeño de los Martín Mex no era solo fútbol. También fue campeón estatal de pentatlón, cuando estaba en el quinto de primaria en la "Manuel Sarrado", donde cursó la educación básica. Y a sus 10 años, en marzo de 2003, ganó el concurso de dibujo “Valor al respeto”, convocado por el Ayuntamiento de Mérida. Y es que parte de los requisitos que su papá, José Daniel Martín Medina, les ponía a sus hijos para seguir en los deportes era no descuidar los estudios.

Henry Martín Mex, estudiante de la primaria "Manuel Sarrado"

El 5 de abril de 2003 el Diario dio cuenta de una reunión del gobernador Patricio Patrón Laviada y la secretaria de Educación, Carmen Zita Solís Robleda, con alumnos destacados en los deportes. Ahí estaba Henry Martín Mex, de la "Manuel Sarrado".

A los 14 años Henry ya jugaba con los Itzaes de la Cuarta División. Ahí empezaron sus primeros sueños de ser parte de la Selección Nacional. En julio de 2007 Jesús Ramírez lo convocó al tricolor sub-15. Era el "Chucho" que en 2005 hizo campeona a la Sub-17. Henry estuvo en un amistoso frente a Guatemala en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Henry Martín, en imagen de 2005, con su papá y hermanos, todos jugadores del club Soccer

Henry Martín y la Selección Mexicana

En diciembre de ese año fue llamado a la Sub-17. Ya jugaba con los Itzaes en la Tercera División. En esa ocasión la convocatoria incluyó entrenamientos y dos juegos amistosos en Palm Springs, California. Henry Martín casi se queda en casa por problemas con su visa. Sin embargo, finalmente lo logró. Fue la primera vez del yucateco fuera del país.

Henry Martín, en fotografía de 2008 tomada de la Megateca, el archivo de Diario de Yucatán

En ese entonces, ya con 15 años cumplidos, Jesús Ramírez lo veía prometedor. “Ve mucho futuro en Henry, incluso me comenta que puede llegar a Europa, ya que tiene excelentes cualidades”, dijo al Diario Pedro Morcillo López, presidente en ese entonces del Sector Aficionado de la Federación Mexicana de Fútbol y directivo de los Itzaes de Yucatán.

“Llegar a la selección mayor de México, vestir los colores del Cruz Azul de la Primera División y jugar en Europa son sueños que Henry Martín Mex quiere cumplir en el futuro”, publicó Diario de Yucatán el 9 de febrero de 2008.

¿Quién es el yucateco de la Selección Nacional?

No solo llegó a la selección mayor. Al ser convocado para Qatar 2022 se convertirá en el primer yucateco en un Mundial. De la Primera División, hoy Liga MX, no fue el Cruz Azul, pero sí Xolos de Tijuana y luego, las Águilas del América.

En ese entonces anhelaba jugar al lado su hermano mayor, Freddy, quien era goleador de la Segunda División con los Itzaes. Ese sueño, también lo logró con creces, años más tarde con los Venados.

¿Dónde estudió Henry Martín?

“En casa de la familia Martín Mex hay una 'regla de oro', la cual se cumple antes de pensar en cualquiera otra cosa: 'Lo primero son los estudios'. Por eso, antes de ponerse la camiseta verde de la Selección Nacional Sub 17, el yucateco Henry Martín Mex se puso al día en sus tareas de primer año en la Preparatoria No 2", publicó el Diario en aquella entrevista de febrero de 2008.

Martín Mex, goleador del Soccer en 2012





"Henry es la 'última joya del fútbol' de la familia Martín Mex, en la cual todos se han dedicado a ese deporte con éxito. Freddy era la referencia más importante de su familia en lo que a fútbol se refiere, ya que hace tres años saltó del balompié amateur al profesional e incluso se ganó una oportunidad de entrenar con los Pumas de la UNAM, aunque no tuvo el éxito deseado", decía el texto.

¿Dónde jugaba Henry Martín?

Sin embargo, en septiembre de 2008 los hermanos Martín Mex dejaron el fútbol profesional y regresaron al aficionado, con el Sóccer, equipo fundado por su padre Daniel y su tío Manuel. "Los hermanos han probado el profesionalismo (con los Itzaes) y después de dos años decidieron regresar al balompié amateur, porque consideran que no hay el interés suficiente para que aspiren a mejores cosas... Henry, el más pequeño, piensa que por ahora el profesionalismo no está en su agenda, 'aunque me gustaría destacar y formar parte de un equipo de paga', publicó el Diario entonces.

Así, Henry, Freddy y Daniel, el mayor de los Martín Mex, eran las estrellas del Soccer y Henry, el campeón de goleo en la Liga de Primera Fuerza durante varias temporadas.

Papás, hermanos y esposa de Henry Martín

En junio de 2013, Diario de Yucatán dio a conocer la historia de José Daniel Martín Medina, el papá de Henry Martín, con motivo del Día del Padre. Y es que "Don Danny" jugaba con sus tres hijos varones en el Club Soccer. “Desde que me prometí que saldría adelante y dejaría atrás todas las carencias de niño, siempre tuve el sueño de jugar al lado de mis hijos, cuando menos el más grande, José Daniel”.

La familia Martín Mex

Sin embargo, Martín Medina no sólo pudo jugar con su hijo más grande, sino que igual pudo hacerlo con Freddy y Henry, incluso los cuatro a la vez. La familia Martín Mex la completan Guadalupe del Rosario Mex López, madre de los futbolistas, y Cindy, la única hija del matrimonio.

Para ese entonces Henry era estudiante de cuarto semestre de ingeniería civil en la Uady y también buscaba un lugar con los Venados CF Mérida. Entonces era tricampeón de la Liga Estatal. Finalmente, en julio de 2013 debutó con dos goles para los Venados en Cancún. Y ahí, todo empezó a suceder más rápido.

Por esas fechas también se unió a Gabriela Pech Pech, su hoy esposa, con quien actualmente tiene dos hijos: Jimena, de 9 años, y Mauro, de dos.

Henry Martín a su paso con el Mérida CF

Henry Martín, en el América

El 27 de julio de 2014 el Diario dio cuenta del debut del yucateco en la Primera División con los Xolos de Tijuana. Fue en el Estadio Azteca ante el América, ese que ahora es su equipo.En 2018 llegó a las Águilas, equipo con el que ya fue campeón. Con la Selección Nacional su primer partido fue el 4 de septiembre de 2015, en un amistoso frente a Trinidad y Tobago que terminó empatado.

Henry Martín, en el América

Henry Martín en la lista oficial de México en Qatar 2022

En 2022, con 30 años cumplidos, el yucateco nacido en Mérida estará en el Mundial cumpliendo los sueños de ese niño que estudió en la "Manuel Sarrado" y que a los 15 años soñaba con alinear en la Selección Nacional.