Pelé y su partida: el día que Diario de Yucatán entrevistó a ''O’Rei'' y su amor por México

Edson Arantes fue una figura que, los que convivieron con él, decían que era de trato amable con todos, sin aspavientos y con declaraciones que siempre daban “carnita” para los periodistas.

Pero encontrárselo y tener la oportunidad de entrevistarlo era complicado.

El Diario, durante la temprana promoción de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, tuvo la oportunidad de entrevistar a Pelé durante una visita que realizó a Cancún, invitado por un grupo de empresarios y funcionarios del gobierno.

El domingo 29 de diciembre —casualmente un día como ayer— de 1991 se publicó en las páginas de deportes una entrevista realizada por el entonces colaborador del Diario Julio César Silva Cetina, en la que, entre otras cosas, hablaba del gran crecimiento del fútbol de Estados Unidos. El país norteamericano se aprestaba a ser la sede de la Copa del Mundo en tres años y Pelé, quien había jugado en el Cosmos de Nueva York, era uno de los embajadores del campeonato.

Recibido con mariachi en el aeropuerto, como se lee en la nota, el también apodado “Perla Negra” habló del momento que estaba pasando la selección mexicana, que se había perdido el Mundial anterior, el de Italia, por el tema de los “Cachirules”.

“México siempre ha sido un buen equipo que juega bien al fútbol. Esperamos que después de los problemas que pasaron ustedes los mexicanos logren preparar un buen equipo”, comentó el brasileño en ese entonces.

Pelé, un “enamorado” de México

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, fue un enamorado del fútbol y también estuvo enamorado de México.

Muchos dicen que Pelé tuvo su éxtasis futbolístico cuando ganó su tercera Copa del Mundo, en el Mundial de México 70, logrando lo que ningún otro futbolista ha conseguido.

Guadalajara fue la base de ese equipo brasileño, donde Pelé estuvo rodeado de jugadores como Tostao y Gerson, entre otros. Esa selección brasileña salía a las calles tapatías a pasear y era adorada, por esa razón la sede siempre ha sido la favorita del cuadro verdeamarela cada vez que viene a México.

El astro brasileño, además, jugó con el Santos varias veces en México.

El partido más famoso que se le recuerda al brasileño fue aquel que perdió con el Necaxa 4-3, en 1961. Tuvo otras visitas de las que surgieron grandes anécdotas, como cuando un presidente de México mandó al dueño del Toluca, don Nemesio Díez, sentar al “Ruso” José Luis Estrada, porque marcaba al astro “demasiado bien”.

Famosa fue la amistad que tuvo con Salvador Reyes, “El Melón”, ídolo del club Chivas, a quien visitaba cada vez que iba a Guadalajara. Ahora comparte más cosas con “Chava”, pues el exjugador del Rebaño Sagrado también falleció un 29 de diciembre, pero de 2012.

A su retiro, Pelé regresó, pero como embajador de bancos y otras marcas.

Agradecido con México

Entre las últimas apariciones que tuvo Pelé —antes de que su estado de salud se agravara— estuvo la ceremonia en la que presentaron las sedes oficiales para la Copa Mundial 2026, la cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. En aquel evento, a través de un videomensaje, el “Rey” mandó unas palabras con dedicatoria especial a México, país que lo vio campeón en 1970.

Desde su hogar, Pelé grabó un vídeo en el que enalteció su cariño por el país y reconoció la importancia que tuvo el Estadio Azteca, junto con el público, el día en el que se coronó campeón mundial por tercera ocasión en su carrera deportiva.

“Un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron hasta el día de hoy digo nuevamente fue México”.

En aquel mensaje, el tricampeón mundial empezó recordando la habitual pregunta que le hicieron para conocer sobre su legado deportivo y consideró que solo le faltó conocer la Luna. Así lo expuso el exgoleador de Brasil:

“De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo pregunta ‘¿Pelé, qué piensas? ¿cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más?’. A veces bromeo, solo me faltó ir a la Luna ¿verdad? Me faltó jugar en la Luna”, bromeó.

“México, el pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente, olvidando el fútbol”, dijo “O’Rei” en su mensaje grabado en vídeo para la promoción de la Copa.

Al término de su mensaje, Pelé enfatizó el logro que consiguió en Ciudad de México frente a los miles de asistentes.

“O’Rei”, un atleta consagrado

Considerado ampliamente como uno de los mejores futbolistas de la historia, Pelé pasó casi dos décadas fascinando a los aficionados y superando a sus rivales, como el máximo goleador en la historia del club brasileño Santos y de la selección.

Su gracia, virtudes atléticas y habilidad increíble hipnotizaron a seguidores y rivales por igual. Orquestó un estilo rápido y fluido de juego que revolucionó el fútbol, una suerte de baile semejante a la samba que llevaba además la elegancia de Brasil a la cancha, recuerda AP.

“Todo lo que somos es gracias a ti”, escribió su hija Kely Nascimento en Instagram. “Te amamos infinitamente. Descansa en paz”.

Pelé condujo a Brasil a la elite futbolística y se convirtió en un embajador global de su deporte a lo largo de una trayectoria que comenzó en las calles del estado de Sao Paulo, donde pateaba una pelota improvisada con una media rellena de trapos o papeles.

En el debate sobre quién ha sido el mejor futbolista de la historia, el nombre de Pelé aparece siempre, a menudo junto al del también fallecido Diego Maradona y a los de dos jugadores que están aún en activo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Fuentes distintas, que contabilizan diferentes series de partidos, estiman que el total de goles de Pelé oscila entre 650 (encuentros de liga) y 1,281 (todos sus cotejos profesionales sin límite de edad, incluidos algunos de categorías inferiores).

“O Rei” saltó a la fama a los 17 años, durante el Mundial de 1958 realizado en Suecia. Es el jugador más joven en la historia de la Copa del Mundo.

Sus compañeros lo sacaron en hombros luego de que marcó dos goles para que la selección ganara su primer título, al imponerse 5-2 sobre el anfitrión en la final.

Una lesión lo limitó a jugar sólo dos partidos en el Mundial de 1962 en Chile, donde Brasil refrendó su cetro. En cambio, fue el emblema del equipo que se consagró campeón en 1970, en México.

Durante la final en el Estadio Azteca anotó un gol y abasteció a Carlos Alberto mediante un pase a ciegas para que la Selecao aplastara 4-1 a Italia y se convirtiera en la primera tricampeona de la historia.

La imagen de Pelé con la camiseta amarilla y el 10 estampado en verde, perdura en la mente de los aficionados en todo el mundo, lo mismo que su característica celebración, saltando en el aire con el puño derecho por encima de la cabeza

Los mundiales de Pelé

Mundial Suecia 1958

Un Pelé de 17 años irrumpe en las Copas del Mundo. Y de qué manera. En su primera competencia grande, Edson Arantes dio una muestra de que sería una leyenda. Hizo su presentación ante la Unión Soviética, para después abrir su cuenta en este torneo con un solitario tanto que sirvió para que Brasil venciera a Gales. En semifinales brilló con un “hat trick” ante Francia, una de las favoritas para levantar el trofeo, y contra Suecia marcó un doblete. Sin todavía la mayoría de edad, Pelé fue arropado por una generación sudamericana que tenía a otro nombre propio, Garrincha, figura del orbe durante esa época.

Mundial Chile 1962

Contrario a lo que fue toda su carrera, el regreso de la gran cita del fútbol a territorio sudamericano —en 1950 se realizó en Brasil— no fue nada fácil para Pelé. Con 21 años se esperaba que el ya estrella del Santos arrasara con los rivales, pero una lesión en la ingle no le permitió ir más allá. Hizo un gol ante México y como pudo terminó el partido —un 0-0 lleno de patadas— frente a Checoslovaquia. La lesión se hizo más grande, no volvió a jugar en Chile y el nacido en Tres Corazones fue solo un actor secundario, ganando el Mundial gracias a presentaciones imperiales de Garrincha, Vavá y Amarildo.

Mundial México 1970

La revancha de Edson llegó en México. Con la presión de comandar, ahora con 29 años, a una selección brasileña que venía de quedar fuera en la fase de grupos de Inglaterra 1966, la estrella sudamericana fue el estandarte de una selección talentosa que brilló ante los ojos del mundo ganándole la final a Italia en un esplendoroso Estadio Azteca que veía a su primer astro —el segundo fue Maradona en el 86— ser el mejor del orbe. Con esto, Brasil conseguía su tercera estrella y Pelé ganaba tres Mundiales, siendo el único hombre en hacerlo hasta el momento. Un icono de las Copas del Mundo que deja un legado enorme.