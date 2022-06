Dejan todo por Mérida: familia abandona Canadá, bajo el hechizo de Yucatán

Lo que inició como un amor adolescente es hoy un sueño consolidado de emprendimiento, que llevó a Yessica Reina y Jhonny Quintero a “dejar todo” lo que ya tenían seguro en Canadá para mudarse a Mérida, Yucatán.

La pareja colombiana, que vio nacer a sus tres hijos pequeños en el país norteamericano; no lo pensó mucho antes de tener que empacar maletas y emprender un viaje lleno de ilusiones, no poca incertidumbre, pero sí con mucha determinación de vivir una aventura que duró 25 días en carretera antes de llegar a su destino: Mérida.

En esta ciudad, calificada como una de las más seguras en Latinoamérica, la familia Quintero Reina lleva poco más de tres meses escribiendo una nueva historia que comparten en entrevista con el Diario, donde no podía faltar la pregunta que se repitió constantemente en el vídeo de TikTok de Yessica; que alcanzó más de un millón de reproducciones, cuando contó su decisión: ¿Por qué?

Y es que parece que Canadá, como muestran varias historias de esta aplicación de vídeos cortos, es ahora el nuevo “sueño americano” de los hispanos, al ofrecer salarios competitivos y oportunidades laborales o de emprendimiento; por lo que “locura” es una de las palabras que se repitieron en los cientos de comentarios que recibieron los Quintero Reina.

Una historia de migrantes: de Colombia a Canadá

Para explicarlo mejor, la pareja comparte que su historia como inmigrantes inició a los 15 años en el caso de Yessica, quien junto a su madre y hermanos abandonó su natal Colombia para emprender una nueva vida en Canadá, que lo separó de su novio Johnny.

Cuatro años después de la mudanza, las redes sociales lograron un reencuentro de la pareja en Colombia; para ellos todo fue tan rápido que en poco tiempo Johnny ya migraba a Canadá junto a su ahora esposa.

Como toda joven pareja, el trabajo para conseguir sus bienes al iniciar su familia debió ser constante, pero en unos años lograron comprar su casa a través de su emprendimiento: las ventas en línea.

“Ella tenía su trabajo allá, yo eventualmente conseguí un trabajo y después empezamos nuestros negocios juntos. Nos empezamos a meter en todos los temas de finanzas personales, sobre cómo manejarlas e invertir nuestro dinero. Empezamos a trabajar mucho en eso y nos fue bien”, comparte Quintero.

No obstante, como a muchos otros, la pandemia de Covid-19 tocó la dinámica y les cambió su perspectiva “sobre la vida”.

“Ya llevábamos dos años sin salir (por la pandemia). De todas formas el ambiente en Canadá es un poco frío y solitario. Estábamos todo el tiempo de la casa al trabajo y viceversa. Hay muy poca vida social, y de pronto todo comenzó a ponerse caro, costoso”.

Mérida: un punto 'cálido' en el Google Maps

Inicialmente Mérida no era el destino, sino que a través de un amigo conocieron el paraíso de la Rivera Maya, por lo que habían fijado el curso de nueva aventura hacia Puerto Morelos, pero -así como en las finanzas- Jhonny decidió investigar, leer sobre los costos de la vida en la región, así como la seguridad y otras cuestiones que le importaban no solo como emprendedor, sino también como padre.

Y es que para la pareja, más que una vida despreocupada o llena de riquezas, hoy su motivo principal para seguir trabajando es brindarle calidad de vida a sus hijos, siendo ellos sus motores para no rendirse. Justo eso llevó a Johnny a llevar el cursor del Google Maps hacia otras regiones cercanas a Quintana Roo y al agrandar el mapa descubrió Mérida, una ciudad a la que describió como cálida.

Una vez trazada la ruta decidieron que si estaban dispuestos a dejar todo atrás, al menos disfrutarían por entero su viaje, así que metieron sus cosas y a sus hijos en el auto y emprendieron el camino en carretera, que Yessica documentó en vídeo para compartir en redes sociales.

Una experiencia que, admite, no fue fácil al ser sus hijos tan pequeños y que tampoco se convirtió en algo sencillo de lidiar cuando al compartir su historia en redes sociales, los internautas la recibieron con una ola de críticas sobre el por qué habían abandonado un país que presuntamente les ofrecía un mejor futuro a sus hijos.

“De pronto son personas (las que critican) que no han viajado afuera, que no han vivido en otro país. No saben que tan duro es vivir también en otro país. Porque vivir en Canadá y Estados Unidos es bueno en cuanto a la parte de que tu trabajas y ganas bien, pero en otras no es tan buena, porque la comida no es tan buena allá, la cultura es un poco fría en comparación con la latina, lo mismo que el clima”.

¿Qué hace tan ''cálida'' a Mérida?

En el poco tiempo que han vivido en Mérida, además de experimentar la gastronomía de la región, también han logrado integrarse a la comunidad y recibir la calidez de las personas a su alrededor, no solamente de yucatecos, sino de los propios colombianos que han decidido echar raíz en la entidad que les promete oportunidades de desarrollo. Sus vecinos, cuentan, son en su mayoría extranjeros o nacionales (de Ciudad de México, Veracruz, etc…) que decidieron emprender en Yucatán.

Para Jhonny, aprender de su esposa que la clave de la abundancia está en el compartir, fue una pieza importante para crecer su plan de negocios que hoy les permite generar ingresos en dólares, mientras sus gastos los realizan en pesos; siendo una estrategia que han decidido compartir en redes sociales a través de YouTube y TikTok.

Desean que estas plataformas les ayuden a parejas jóvenes como ellos a administrar mejor sus finanzas y demostrar que, mientras hoy en día muchos optan por no casarse y mucho menos tener hijos; existen familias que luchan todos los días y parejas -como ellos- para las cuales los niños han sido una oportunidad constante de aventurarse.

Frente a la discriminación

Y es que aún no están seguros de si echarán raíces en Mérida, aunque por lo pronto están disfrutando del buen recibimiento que han tenido, aunque al ser cuestionados sobre la desconfianza de algunos yucatecos por los migrantes, especialmente en un momento en el que salen a la luz varias denuncias por mafias de extorsión como los conocidos casos de préstamos “gota a gota”; Quintero admite que vivió la experiencia de ser detenido únicamente por su acento.

Cuenta que en un retén, cuando regresaba de Cancún donde recibió a su madre -que está de visita; la policía le pidió inspeccionar su vehículo, únicamente al reconocer su acento colombiano. No obstante, dice que los oficiales nunca fueron groseros y que, por el contrario, le explicaron que había paisanos suyos haciendo cosas malas y que simplemente tenían que cumplir con esos protocolos.

Aunque admitieron no estar al tanto de esos temas en Mérida; Yessica pide a los yucatecos y mexicanos ser abiertos a conocer a las personas, y no encasillar a todos en una misma situación.

“Creo que algunas veces las personas, en este caso los colombianos, no están al tanto de las habilidades que pueden desarrollar, por eso les pediría que se motiven a cambiar, que sepan que se pueden hacer las cosas sin hacer mal”.

A Yessica Reina se le encuentra con su nombre a través de Instagram y su canal de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCdd0JmOpIQi8mtTNXYvSEyg) donde comparte su día a día como madre de tres hijos, migrante y ahora residente de Mérida descubriendo Yucatán.