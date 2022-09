Funerales de la reina Isabel II, vistos por yucatecas en el Reino Unido

MÉRIDA.- "Una locura". Así describieron dos yucatecas radicadas en el Reino Unido lo que se vive en estos días a raíz de la muerte de la reina Isabel II. La tristeza y las anécdotas de la gente, la multitud en las calles, las flores en los palacios y la importancia de la figura de la monarca fueron puntos en común al compartir su visión de lo ocurrido. Una desde Edimburgo, Escocia, y otra, desde Londres, Inglaterra.

Muerte de la reina Isabel II: ¿cómo fueron los funerales en Escocia?

La reina Isabel II falleció el pasado jueves 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, Escocia, país perteneciente al Reino Unido, donde Ana Carolina Briceño de la Rosa radica desde hace seis años por motivos académicos en compañía de su esposo, el también yucateco Antonio Salgado Borge, editorialista de Diario de Yucatán.

La yucateca, quien vive en Edimburgo, comparte lo vivido durante estos días, desde su visita el viernes pasado al castillo de Balmoral, al día siguiente del deceso. Miles de personas dejaban flores frente a los muros y otras miles salieron a los caminos mientras el cuerpo era llevado a Edimburgo, en un trayecto que duró seis horas.

Los ramos de flores a las puertas del castillo de Balmoral, Escocia, donde murió la reina.- Cortesía de Ana Carolina Briceño

El domingo, el féretro recorrió la avenida principal de la capital escocesa rumbo al palacio de Holyrood. "Ahí estaba yo. Fue impactante cuando ella pasó. Primero el silencio y luego, aplausos como en agradecimiento por todo lo que ella hizo por este país".

La llegada del cuerpo al palacio de Holyrood en Edimburgo.- Ana Carolina Briceño

Luego, el lunes el cuerpo estuvo en la catedral de St. Giles, con acceso al público. "Yo tuve que esperar como cinco horas para entrar. Había todo un filtro de seguridad, tipo aeropuerto. Tuve la suerte de que en el momento en el que me tocó entrar a ver a la reina estaban haciendo la vigilia de los príncipes, cuando el rey Carlos y sus hermanos escoltaban el ataúd. Yo estaba entre justo en ese momento y pude pude ver al nuevo rey. Fue muy impactante. Fue un momento muy solemne".

El rey Carlos y sus hermanos montan guardia junto al cuerpo de la reina en la catedral de Edimburgo.- AP

¿Qué pasó en Edimburgo luego de la muerte de la reina Isabel II?

"Me llamó mucho la atención el cómo había gente de todas las edades, gente de otros países. Todos dispuestos a esperar horas para darle su último adiós a la reina.Había gente británica que vino de Londres y de otros pueblos de Escocia. Decían que eran una locura los las estaciones de los trenes por tanta gente que estaba viniendo", recuerda la maestra en Literatura Comparada por la Universidad de Edimburgo.

Una parada de autobús en Edimburgo con la imagen de la reina Isabel II.- Ana Carolina Briceño

"Igual me llamó la atención, al día siguiente de que falleció la reina, el que muchas tiendas británicas como Marks & Spencers y Burberry estaban cerradas y con avisos diciendo que en honor a la reina no iban a abrir ese día. Además, por toda la ciudad había imágenes de la reina, en las tiendas y en los edificios. Los periódicos se agotaron porque toda la gente sabía que era un día histórico y pues se querían quedar con ese recuerdo", explicó la mujer de 32 años de edad.

Por otro lado, la entrevistada destacó lo central que era la reina Isabel II en la vida pública de ese país. "En general había una sensación de respeto por todo el tiempo que estuvo. Subió al trono a los 25 años y y la gente considera aquí que siempre se tomó su rol con mucha seriedad, que siempre estuvo al servicio de ellos trabajando. Para mucha gente es un es un ejemplo de servicio, de cumplir el deber, de cómo comportarse".

La yucateca se dijo sorprendida por la respuesta de la gente en Escocia, donde existe el deseo de parte de su población de independizarse. "Me resultó sorprendente la respuesta masiva del público, pues miles de personas asistieron en los diferentes momentos en los que era posible estar cerca del cortejo fúnebre de la reina. Incluso la primera ministra Nicola Sturgeon, la cual favorece la causa independentista, habló del profundo respeto que sentía por la reina y dijo que Escocia la amaba, respetaba y admiraba".

¿Cómo reaccionaron en el Reino Unido por la muerte de Isabel II?

Sobre las personas escocesas que conoce, Ana Carolina Briceño comparte que tres de ellas conocieron a la reina. "Sentían como si estuvieran perdiendo a un miembro de su familia. Realmente estaban muy tristes. Y sí se siente esa tristeza. En general, se siente como una pérdida personal".

"La verdad es que estoy muy agradecida de haber experimentado los últimos años del reinado de una monarca, una mujer tan extraordinaria en muchísimos sentidos. Yo siento mucha admiración por la reina Isabel II, por cómo se enfrentó a las dificultades de su vida. Para mí es un ejemplo de cómo de cómo responder a cuando se espera muchísimo de ti.

"Es un ejemplo para los demás en cuanto a hacer lo mejor que puedes con el papel que te tocó, con lo que te dio la vida. También logró tener una conexión con muchas personas y eso se está viendo en toda respuesta del público y las muestras de agradecimiento", agregó.

A la izquierda, Ana Carolina Briceño, de espaldas con chamarra gris, frente al castillo de Balmoral el viernes 9, al día siguiente del fallecimiento de la reina Isabel. A la derecha, en el mismo lugar, el año pasado, en compañía de su esposo, el también yucateco Antonio Salgado Borge.

"Para mí, igual ella representa, de alguna manera, a este país que nos recibió desde hace seis años y que nos ha hecho sentir bienvenidos. Entonces creo que representa muchas de las cosas buenas. Para mí ha sido un gran honor y una gran oportunidad estar presente en los eventos que ocurrieron aquí en en Edimburgo", compartió.

¿Cómo se vivió en Londres la muerte de la reina Isabel II?

La tristeza es una constante en el Reino Unido, no solo en Escocia también en Inglaterra, según compartió Alejandra Duro, yucateca radicada en Londres desde hace 22 años.

"Hubo caos desde el el anuncio del fallecimiento de la reina. Ese mismo día muchísima gente se fue al Palacio de Buckingham a presentar sus condolencias y flores. Nosotros fuimos al día siguiente. Estaba hasta su... lleno. No tanto como con Diana, porque con ella se veía (según fotografías, yo no estuve) el mar de flores que llegaba hasta el Monumento de la reina Victoria y esta vez no. Había muchas flores en las rejas y en los parques y estatuas cercanas", recordó la yucateca.

"Era un caos, todo el mundo se fue para allá. Hay tristeza, sobre todo entre las las familias ya grandes, personas que pasaron su niñez cuando ella se hizo reina, entonces esas personas son las que más sienten la muerte de la reina Isabel", agregó la mujer de 50 años de edad.

Personas a las afueras del Palacio de Buckingham.- AP

"Aunque den ellos la impresión de que son una cultura fría, en momentos como este realmente viene como un estado de solidaridad. Se ve un poco más de empatía y amabilidad", señala la mujer, quien se desempeña como secretaria ejecutiva en una corporación.

¿Cómo era la reina Isabel II?

Sobre la monarca, Alex considera que siempre será un ícono, "símbolo de estabilidad, tradición y fortaleza; así como una excelente esposa madre y abuela. Como suegra, no lo sé; pero al menos como mamá, esposa y abuela, siempre ha proyectado su amor por la familia".

"También era una persona muy independiente, que le gustaba su libertad y por eso se iba mucho a Balmoral, porque ahí podría expresarse tal cual era, sin que nadie la estuviera molestando", opinó la también madre de familia.

Sobre el nuevo rey, comparte que el sentir de la gente es que creían que le iba a ceder el trono a su hijo William. "Es lo que la gente hubiese querido. No pasó. No es 100% querido realmente. No hay la misma simpatía que por la mamá o por William... Y obviamente con la esposa que tiene, que tampoco es muy querida, la gente no está muy conforme. Pero bueno, eso es lo que hay y ni modo. La mayoría hubiera querido que William subiera al trono".

Alejandra, quien está casada con un hombre de origen albanés y es madre de un joven nacido en Londres, aún no sabe si asistirá al funeral de la reina que será el lunes próximo, el cual ya fue declarado como inhábil. Sin embargo, "ya avisaron que va a estar terriblemente lleno, que habrán muchísimos retrasos en los trenes. Ya advirtieron a las personas que viajan que tengan muchísimo cuidado, que también tengan en cuenta que todo va a estar cerrado ese día".

La fila de personas en Londres para mostrar su respeto a la reina.- AP

"Ya advirtieron que van a haber filas de hasta 30 horas. No te puedes ni siquiera sentar. Habrá baños públicos, como los que ponen en los festivales, pero no le puedes guardar el lugar a nadie. Aún no estoy segura de si iré, depende de cómo vea yo el transporte ese día y cómo está funcionando todo, porque sí es una locura", añade la entrevistada, quien ya no se siente extranjera en ese país al que llegó en busca de oportunidades, las cuales encontró.

