Inflación en México: ante otro año difícil para el bolsillo de los hogares; analiza un experto

Con más de cuatro décadas de experiencia en el análisis de la economía mexicana y sus perspectivas, Jonathan Heath Constable advierte que el país tendrá otro año difícil, como efecto del entorno internacional.

Entre las causas cita que todavía se están pagando las secuelas de la pandemia de Covid y no se han resuelto completamente los problemas que generó la inflación global.

Además, recuerda, está presente la amenaza de una recesión en varios países, entre ellos Estados Unidos, al que está muy ligado la economía mexicana.

Entrevistado en reciente visita a Mérida, después de una conferencia sobre las perspectivas económicas de 2023 auspiciada por el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, el subgobernador del Banco de México también admite que el proceso electoral de 2024 tendrá impacto en la economía mexicana, como en anteriores ocasiones, y señala que la inversión privada, uno de los motores económicos del país, no ha crecido en los niveles deseables.

El gobierno, subraya en una parte de la plática con Grupo Megamedia, tiene que trabajar junto con el sector privado y no verlo como competencia.

¿Cómo será 2023 en materia económica? ¿Bueno, malo o regular?

Va a ser un año difícil, como han sido muchos de estos últimos que hemos vivido, por diferentes circunstancias. Primero, porque todavía estamos pagando las secuelas de la pandemia a nivel global. Muchas cadenas de suministro globales no se han reconstruido todavía al cien por ciento.

Aún hay cierta cantidad de cuellos de botella en la producción mundial. Ya debería ser tiempo en que regresemos, por decirlo así, a una cierta normalidad. Quizás este año sea ya el último, para poder reconstruir estas cadenas de suministro, que es una parte clave para el buen funcionamiento de la economía global.

Segundo, justamente a raíz de la pandemia surgió este problema de la inflación, que llamamos inflación pandémica. Tampoco se ha terminado de resolver.

Hay una gran cantidad de países que todavía tienen inflaciones de doble dígito, inflaciones mucho mayores que la de México. Y la política monetaria en los países, tanto desarrollados como emergentes, se está volviendo más restrictiva, buscando contener estas presiones inflacionarias.

Muchas regiones a nivel mundial ya están entrando en recesión. Aquí la discusión es si Estados Unidos entra en recesión en la primera mitad o la segunda mitad del año y qué tan profunda puede ser esa recesión.

Hubo un estímulo fiscal (por la pandemia) a nivel mundial enorme. No lo tuvimos en México, pero estuvo muy presente en muchos países que ya lo están retirando, especialmente Estados Unidos.

Obviamente, al quitar ese estímulo fiscal y aplicar una política monetaria restrictiva, buena parte de la actividad económica se detiene y eso crea problemas.

Seguramente vamos a ver problemas de empleo en muchas otras partes del mundo. Todavía vamos a ver esas secuelas que tenemos que terminar de resolver antes de regresar a una normalidad postpandémica. Todavía nos falta. Creo que 2023 representa un año más de estos reajustes.

La inversión privada, que usted cita como uno de los motores económicos, no está creciendo igual que las exportaciones. ¿A qué se debe?

Es una muy buena pregunta. La inversión privada dejó de crecer por allá de 2015. De 2015 a 2018 se estancó. Digo, no cayó, pero no creció, y en 2019 empezó a disminuir.

Si analizamos la inversión privada hacia adentro, hacia sus diversos componentes, encontramos que la parte más difícil, que más cayó, es la de la construcción.

Para entender uno de los factores que más secuelas tuvo en la construcción residencial tenemos que remontarnos al sexenio de (Felipe) Calderón.

En esa época, Calderón quería terminar su sexenio como el rey de la vivienda, especialmente de la vivienda de interés social, y se construyó a nivel nacional una gran cantidad de “miniciudades”. Lugares donde se metieron diez mil u ocho mil casas.

Los desarrolladores de vivienda buscaban terrenos enormes para hacer ese tipo de construcción. Hacían arreglos con los gobiernos locales para proveer una parte de la infraestructura y también contratos para que hubiera servicios de esparcimiento, escuelas, etcétera.

Sin embargo, se encontró que una gran parte de estas edificaciones quedaban muy lejos de los centros de trabajo. Se creó un desequilibrio entre los centros de trabajo y los lugares donde vivía la gente, a tal grado que el Inegi levantó una encuesta —si recuerdo bien fue la encuesta de vivienda de 2012— en la que se encontró un millón de casas abandonadas, más o menos nuevas. La gente se iba a vivir ahí y luego decía: “No, esto me queda lejos, mejor regreso a vivir con la suegra”.

Cuando se dieron cuenta, el gobierno saliente ya había perdido las elecciones y ya se iba. Decía: “No, esto ya no es problema de nosotros”. Pararon completamente esa política de subsidio al interés social y la industria de la construcción entró en una gran crisis.

Empezó el nuevo gobierno (de Enrique Peña Nieto) y tardó como medio año en medio analizar el problema y dijo: bueno, vamos a quitar el subsidio a la construcción de la vivienda horizontal y vamos a tratar de enfatizar que sea más vertical y más cerca de los centros de trabajo.

Pero tampoco empezó en 2013, porque no lo habían presupuestado. No arrancó hasta 2014. Y allí empezaron muchos problemas y muchos de los desarrolladores tronaron. Nunca regresaron a lo que hacían antes y ese gran mercado de vivienda social simplemente desapareció. Eso creó una marca permanente sobre la industria de la construcción mexicana. Y ese estancamiento se empieza a ver desde 2015. Dejó de crecer la industria de la construcción.

Yo creo que ahora el gobierno tiene que hacer varias cosas. Tiene que terminar de analizar por qué se dio esta situación, tratar de ver cómo se pueden reconstruir los incentivos adecuados para volver a estimular la industria de la construcción.

El gobierno también tiene que trabajar junto con el sector privado, no verlo como competencia, que también creo que ha sido hasta cierto punto un error. Si ve al sector privado como competencia no habrá recuperación en la inversión privada y menos en la construcción.

Cada economía regional tiene particularidades. ¿Cómo ve la situación en la Península de Yucatán?

Claro que son muy diferentes. En la parte norte (del país) queda muy claro que tienen mucho potencial por la maquila y todas estas oportunidades del “nearshoring”, los parques industriales...

En el caso de la Península de Yucatán, obviamente Quintana Roo es puro turismo, y no sé si el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, si es que lo hacen, le van a dar un impulso continuo a la industria turística.

Yucatán, ya como estado, es un poco más complejo, porque no tiene el turismo que tiene Quintana Roo, no tiene la maquila de la parte norte... Tiene que encontrar sus propias oportunidades y explotar sus propias ventajas, que habría que ver cuáles son. No soy experto en la parte regional.

¿Cuánto influye la inversión en el proyecto del Tren Maya?

La interconectividad de las diferentes ciudades y puertos, y diferentes lugares, siempre es esencial. Se habla mucho de Oaxaca, de por qué tuvo subdesarrollo, y es que el tren y toda la infraestructura de hace cien años, que llegó a muchas partes y conectó a muchos lugares del país, nunca llegó a Oaxaca.

Es un poco la idea del Tren Maya. Es precisamente conectar toda la parte del Sur para que se facilite el intercambio de bienes y servicios.

Aquí en Mérida pueden buscar el desarrollo mucho mayor de los servicios, pero si no pueden intercambiar esos servicios y tener una red más amplia de transporte y distribución, pues es muy difícil ver un crecimiento significativo.

En el ámbito laboral, ¿cuáles son los riesgos que se avizoran este año?

Pues que empiece e haber escasez de mano de obra. Y ahorita lo estamos viendo en ciertos segmentos, en ciertos sectores y subsectores de la economía, que requieren mano de obra de cierta calidad y no la hay. Incluso, en la parte norte, en el área de la maquila, no es muy fácil encontrar mano de obra. En Tamaulipas tienen cuellos de botella muy graves. Hace como tres o cuatro meses tuvimos allí el Consejo Regional del Banco y una de las quejas que se escucharon de todos los empresarios es la falta de mano de obra.

Cuando falta mano de obra uno tiene que pagar más, se vuelve mas caro, y eso empieza a empujar los costos, especialmente los laborales. Eso se refleja en mayores precios al consumidor.

¿Qué esperamos en el consumo ante una situación incierta?

Yo creo que no vamos a ver una caída en el consumo. Sin embargo, sí preocupa mucho que en los primeros tres trimestres de 2022 el consumo de los hogares se fue desacelerando.

Uno de los elementos esenciales para sostener el consumo de los hogares es tener adecuados niveles de inversión. Por lo menos exportación, algo que jale a la actividad económica. Si no tenemos inversión privada y las exportaciones empiezan a desacelerarse por la falta de demanda en Estados Unidos, porque este país entra en recesión, no habrá nada que jale a la actividad económica y esto se refleja en el consumo de los hogares, que deja de crecer.

¿Es más recomendable el ahorro ahora?

En el corto plazo, definitivamente sí. Ahora, con las tasas de interés más altas, es un buen momento para ahorrar, pero eso es una perspectiva más de corto plazo.

Este año tenemos una trayectoria claramente a la baja en la inflación. Más adelante, quizás dentro de un año, ya se podría empezar a relajar la postura monetaria y volver a bajar las tasas. Yo diría que 2023 pudiera ser un buen año para ahorrar, pero tampoco podemos pensar en pedir a la población que aumente un ahorro permanente y no consuma. Hay que buscar el balance.

¿Después de una inflación no vuelven a bajar los precios?

No, pero típicamente hay una inflación y después te dan un aumento salarial que medio compensa ese aumento de precios. No vuelven a bajar los precios, pero tampoco vuelve a bajar tu salario. Entonces, es muy importante la relación salarios-precios.

La mayoría de los precios jamás vuelve a bajar. Hay algunos que sí. Por ejemplo, los productos agropecuarios suben y bajan de precio en una forma increíble. Escoge un día de la semana. Por ejemplo, el lunes, y ve al mercado y cotizas la naranja agria, el jitomate, la cebolla....

Verás cómo de repente los precios suben mucho y después bajan mucho. Son muy volátiles, pero son las excepciones.

¿Cómo impactará en la economía del país el proceso electoral del próximo año?

Bueno, como pasa en todos los sexenios. Los gobiernos siempre buscan, y no nada más en México sino en todos los países, que la gente esté contenta a la hora de ir a votar. En Estados Unidos se ha hecho un estudio bastante certero que muestra que un partido gana o no dependiendo de cómo le va a la gente en el bolsillo. Si le va bien, el partido que está en el poder gana la reelección fácilmente. Si empieza a haber una recesión u otros problemas, ya sea de inflación o empleo, el partido en el poder pierde.

La buena evolución de la economía siempre va muy ligada al desempeño electoral. México no es la excepción. Casi siempre vamos a ver que en el primer semestre del último año del sexenio se nota un aumento en el gasto de consumo, en el gasto corriente...

Como que hay ese empujoncito, hasta donde se puede, en la actividad económica en ese momento.