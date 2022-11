Qatar 2022: Henry Martín, orgulloso de ser el primer yucateco en un Mundial con el Tri

El primer yucateco en ser convocado para la fase final de una Copa del Mundo no puede menos que sentirse orgulloso.

Eso dijo Henry Martín Mex a Grupo Megamedia antes de dormir en Girona, en la noche de España y la tarde de México, al hablar de su convocatoria final para disputar con el once tricolor el Campeonato Mundial de Qatar en unos días más.

Fue, curiosamente, en una charla con Diario de Yucatán vía WhatsApp, al mismo tiempo que se entrevistaba por teléfono a su padre, Daniel Martín Medina. Y el delantero yucateco expresó que “se me enchina la piel solo de recordar lo que he recorrido”.

Henry Martín Mex, en una práctica con el Tri

La familia de Henry Martín, emocionada de que va al Mundial de Qatar

La plática comenzó cuando se le enviaron, a manera de saludo, un par de fotos de sus momentos de su infancia y primeros pasos en el profesionalismo, tomadas del archivo del Diario.

Al recibirlas, el delantero agradeció los recuerdos y expresó su saludo a los yucatecos, primero, y dijo sentirse orgulloso. Pero su siguiente reacción fue un “¿qué dice de mí el jefe?”

Su padre entonces, en la línea telefónica, nos hablaba de la emoción de la familia de que se cumpla un anhelo de todos en el entorno, tanto los sanguíneos como los aficionados yucatecos.

Henry Martín Mex, en imagen de archivo

“Siento mucha felicidad, mucho orgullo por un sueño más que he cumplido”, dijo el ariete yucateco, convocado junto con otros 25 elementos, entre polémicas, por el director técnico argentino Gerardo “Tata” Martino.

Henry Martín cumple su "máximo sueño" deportivo

“Y a mi parecer, el máximo sueño deportivo que podría tener, feliz de poder representar a México y pensar en ser el primer yucateco en lograrlo me hace doblemente más feliz, me pongo a pensar y recordar todo lo que he pasado para llegar hasta acá.

"Recuerdo mis épocas en Soccer, la preparatoria, la universidad, Venados y se me enchina la piel”.

“Muchas gracias por las fotos”, indicó el delantero del América.

Henry y el once mexicano jugarán el miércoles su último partido antes de viajar a la sede del Mundial, una Copa que será histórica para el balompié yucateco con el primer jugador mundialista de su historia.