Canelo Álvarez amenaza a Messi: lo acusa de 'limpiar' el piso con la playera de México

MÉXICO.- Saúl ''El Canelo'' Álvarez ‘explotó’ contra Lionel Messi en redes sociales porque a su juicio, el futbolista limpió el piso con la playera y bandera de México de acuerdo a un polémico vídeo que circula en redes sociales del festejo de la selección de Argentina tras el triunfo sobre 'el tri' en en Qatar 2022.

El boxeador mexicano “amenazó” a Messi de golpearlo por la “falta de respeto” que mostró al término del partido correspondiente a la segunda fecha de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Este domingo circuló una imagen y vídeo en redes sociales, en la ‘intimidad’ del vestidor albiceleste en el Estadio Lusail, misma en la que se ve a su capitán sentado en una banca, con una camiseta verde a sus pies, presumiblemente la que intercambió tras el juego (2-0). No obstante, el ‘Canelo’ consideró que el zurdo argentino ‘mancilló’ el lábaro patrio y la elástica nacional.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. La afición es una cosa nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, publicó el pugil en Twitter.

Posteriormente arremetió con una fuerte amenaza: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, junto a emojis de enojo, puños y fuego.

El campeón mexicano continuó con su argumento en redes sociales ya que expuso que él sí le tiene respeto a la hinchada argentina y a su país en general, por lo que lamentó la manera en la que Messi festejó junto a la Scaloneta la victoria que tuvieron ante el Tri.

¿Messi pateó la camiseta de México? Este es el polémico vídeo

En el vídeo se observa que Messi, intentando quitarse los tachones, le da un ligero toque (‘puntapié’) a la camiseta del Tri, aunque no parece pisarla con dolo y ‘trapear’ con ella, como consideró el ‘Canelo’, pues en el clip el argentino no se da cuenta lo que hay en el suelo, además también se pueden ver camisetas argentinas, calcetines y otras prendas tiradas en el suelo.

Aunque no fuera la intención real de Messi, de igual forma lo critican, a él y sus compañeros, por dejar en el piso la camiseta, pues consideran que es una falta de respeto, pero el debate está sobre la mesa.

Canelo Álvarez se pelea en Twitter con David Faitelson por Messi

Saúl 'Canelo' Álvarez explotó también arremetió contra el periodista David Faitelson, al que llamó hipócrita y que ni siquiera era mexicano.

Faitelson criticó que el boxeador ahora se sintiera defensor de la patria y señaló que no le queda usar “el traje de payaso” que mejor siga siendo un boxeado serio.

El Canelo no se contuvo y le señaló que que defiende a todos menos a los mexicanos y al país. “Tú cállate cabrón que tú no eres mexicano. Siempre defiendes a todos menos a gente de México, le tiras cagada a todo México y se la cromas a los demás, pinche hipócrita cabrón”.

El campeón del mundo retó a Faitelson, diciéndole que a él y a Messi juntos los podría enfrentarlos, a lo que el periodista replicó con que no es necesario enfrentarlo a él, que lo haga frente al boxeador ruso. Al llamarlo cobarde por atacar a Messi, Canelo le dijo que es él quien es cobarde ya que "cuando me tienes enfrente eres un ángel".

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El periodista de ESPN al parecer decidió ignorar ese comentario y mejor contestó otro en el que le señaló que dejara en paz a Messi y que mejor se concentrara en Dmitry Bivol, quien lo venció a principios de año.