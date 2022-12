Argentina Vs. Francia: ¿dónde ver la final? y otros eventos deportivos el fin de semana

Dónde ver Francia Vs. Argentina; fútbol local y una carrera, imperdibles del fin de semana.

Este fin de semana no te puedes perder la final soñada por muchos aficionados tendrá la Copa Mundial de Qatar 2022: Argentina Vs. Francia; Kylian Mbappé Vs. Lionel Messi.

Además, todo lo que debes saber sobre la Carrera del Pavo y la jornada 11 de la Primera Fuerza Estatal de fútbol.

Qatar 2022: Argentina Vs. Francia

La gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 definirá a un tricampeón. Francia y Argentina se enfrentarán este domingo 18 de diciembre a las 9:00 horas en el Estadio Lusail en un partido que acaparará las miradas de todo el planeta y en el que ambas selecciones buscarán su tercer título mundial. Francia busca revalidar la corona ganada en Rusia 2018.

La despedida de un astro en los mundiales como Lionel Messi, que quiere ponerle la última corona que le falta a su brillante carrera, tendrá que guiar a la albiceleste para la batalla final ante los campeones. Messi quiere enmarcar su nombre junto a Pelé y a Maradona si conquista el domingo el título del mundo.

La otra cara francesa tiene a Kylian Mbappé que a sus 23 años de edad ya cuenta en sus vitrinas con un título del mundo y buscaría el segundo en su corta pero brillante carrera.

¡LA FINAL DE LA COPA MUNDIAL! uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDD9AuD83CuDDEBuD83CuDDF7 pic.twitter.com/AWjPvmwneT — Copa Mundial FIFA uD83CuDFC6 (@fifaworldcup_es) December 14, 2022

El partido de la final será a las 9:00 horas y se podrá sintonizar por Canal 5, Azteca 7, TUDN y en el canal 534 de Sky.

Fútbol local: última jornada del año de la Primera Fuerza Estatal

La última jornada del año de la Primera Fuerza Estatal será vibrante este fin de semana con nueve encuentros programados.

La sorpresa de la fecha anterior fue el Club Soccer que, con 23 puntos, se convirtió en el nuevo líder del certamen yucateco. Deportivo Dzan le pisa los talones en el segundo sitio con 22 unidades. Completan los primeros tres de la lista los Pumas Cuzamá con 20 puntos.

En la tabla de goleo, Axel Vega, de los Potros de Homún, se perfila para terminar como máximo rompe redes en lo que resta del año al acumular 13 dianas.

Calendario de la jornada 11

Club Soccer Vs. Frailes Izamal Sábado 17 15:00 Agustín Vadillo, Mérida

Valladolid FC Vs. Potros Homún Sábado 17 15:00 Claudio Alcocer, Valladolid

Deportivo Mérida Vs. Deportivo Dzan Sábado 17 15:15 Cancha Nido Águila Mérida

Venados Tixkokob Vs. Alacranes Sinanché Sábado 17 15:15 X’kokobcan, Tixkokob

Mayas Maxcanú Vs. Real Ermita Sábado 17 15:15 Cancha 3 Cruces Maxcanú

Guerreros Kanasín Vs. Cholul FC Sábado 17 15:30 Independencia, Kanasín

Club Hidalgo Vs. San Francisco Hocabá Sábado 17 16:00 Alberto Novelo, Cuzamá

Venados Acanceh Vs. Deportivo Kinchil Domingo 18 12:00 Unidad Deportiva, Acanceh

Tibolón FC Vs. Halcones SSP S U S P E N D I D O

La reanudación de la competencia después de esta jornada será hasta enero, según anunciaron los directivos de la Primera Fuerza Estatal.

Carrera del Pavo

La tradicional Carrera del Pavo regresa este domingo 18 de diciembre en una edición más, la número 30, teniendo como distancia mayor los 21 kilómetros tradicionales. También se contará con rutas de 5 y 10 kilómetros.

El disparo de salida para el medio maratón será a las 5:30 horas, posteriormente a las 6:00 horas se darán los otros disparos de salida teniendo como sede el Parque de Las Ámericas.

Con más de 100 mil pesos en premios, la carrera tendrá su tradicional rifa para los inscritos al finalizar el evento.

Cierre de inscripciones: viernes 16 de diciembre a las 18:00 hrs.

En la página: www.eventosvolare.com

También puedes inscribirte en: