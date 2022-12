Familiares de Pelé se reúnen en hospital de Sao Paulo

SAO PAULO (AP) — Familiares del astro brasileño del fútbol Pelé están reunidos en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde el ícono de 82 años de edad ha estado desde finales de noviembre.

Los médicos dijeron hace unos días que el cáncer que padece Pelé había avanzado, añadiendo que el tres veces campeón del mundo se encuentra recibiendo “mayores cuidados” debido a “disfunciones renales y cardíacas”. Desde entonces, no se han emitido más declaraciones por parte del hospital.

Edson Cholbi Nascimento, uno de los hijos de Pelé y que es mejor conocido como Edinho, llegó el sábado luego de que había dado una conferencia de prensa para desmentir que fuera a visitar a su padre en el hospital. Edinho, que trabaja para un club de fútbol del sur de Brasil, había dicho entonces que sólo los médicos podían ayudar a su padre.

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 | AHORA: “Pa, mi fuerza es tuya” escribió Edinho, hijo de Pelé, desde el hospital. pic.twitter.com/oEmP42jfeB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 24, 2022

“Él (Edson) está aquí”, confirmó Kely Nascimento, una de las hijas de Pelé, en una publicación de Instagram acompañado de una imagen en la que salía junto a Edinho y dos de sus hijos en el hospital. “No me iré, nadie me sacará de aquí”

Imágenes desgarradoras; el dolor de una despedida que se avecina. El amor incondicional a quien antes que ser el mejor de la historia, es el padre que está luchando su última batalla. #Pele pic.twitter.com/5tpp36wc5C — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 24, 2022

¿Qué le pasó a Pelé?

Edson Arantes do Nascimento, conocido a nivel mundial como Pelé, fue sometido a una cirugía en septiembre de 2021 para que le extirparan un tumor de colon. Su familia y el hospital no han revelado si el cáncer se ha diseminado a una parte del cuerpo distinta.

Kely Nascimento y su hermana Flavia Arantes do Nascimento utilizaron sus cuentas de redes sociales el viernes por la noche para publicar una fotografía sin fecha de Pelé en la que aparentemente sostiene a Kely con una mano mientras yace en su cama de hospital y Flavia duerme en un sofá.

“Seguimos estando aquí, en esta lucha y con fe. Otra noche juntos”, escribió Kely Nascimento.

El hospital no ha mencionado ningún signo de la reciente infección respiratoria de Pelé, agravada por COVID-19.

El diario Folha de S.Paulo informó previamente que la quimioterapia de Pelé no estaba dando resultados y que los doctores decidieron ponerle en cuidados paliativos. La familia del exfutbolista negó esa versión y The Associated Press no pudo confirmarla.

Pelé ayudó a Brasil a ganar los Mundiales de 1958, 1962 y 1970, y se mantiene como uno de los máximos anotadores de la selección con 77 tantos. Neymar empató el récord de Pelé durante el último Mundial.