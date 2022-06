Max Verstappen domina en Canadá

Comparta este artículo

Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el monegasco Charles Leclerc perderá diez puestos en parrilla, al cambiar elementos electrónicos de control en su unidad de potencia.

En el segundo ensayo, en el que se registraron los mejores tiempos de la jornada, Verstappen cubrió los 4,316 metros de la pista canadiense en un minuto, 14 segundos y 127 milésimas, sólo 81 menos que Leclerc; y con 225 de ventaja sobre Carlos Sainz, que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

El otro español Fernando Alonso (Alpine), firmó el quinto sitio; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que había sido cuarto en el primer libre, ocupó el el undécimo lugar.

En la segunda sesión en la que se marcaron los mejores tiempos —no pudo hacerlo el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo)— en la que todos completaron su vuelta rápida antes de simular carrera en tandas largas y cuyo tramo final se vio amenazado por una lluvia que no llegó a caer durante la misma.

Tomarán medidas

Lewis Hamilton dijo en broma que se sintió más bajito por el maltrato a su columna vertebral luego del rebote constante del auto del piloto siete veces campeón de la Fórmula Uno en el circuito callejero de Azerbaiyán la semana pasada.

Le tomó toda la semana a su cuerpo recuperarse debido a que su nuevo Mercedes experimenta el efecto del “porpoising” o exceso de rebote que afecta a varias escuderías después de que la F1 despejó el camino para aplicar diferentes técnicas aerodinámicas.

La FIA intervino antes del Gran Premio de Canadá con directrices técnicas para contrarrestar el rebote de los autos que ha sido un subproducto del efecto de los cambios en el efecto suelo de los monoplazas, un movimiento que fue bien recibido por Hamilton, en aras de su salud.

“Dejando de lado el tema técnico, no puedo enfatizar más la importancia de la salud para nosotros. La seguridad tiene que ser primordial. El rebote que tenemos en este momento no es agradable, y creo que no es correcto.—AP Y EFE