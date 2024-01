CIUDAD DE MÉXICO.- Ser firmado por Red Bull en 2021 fue lo mejor que le pudo pasar a la carrera de Sergio Pérez, quien —a finales de 2020— desconocía si se iba a poder mantener en la Fórmula Uno, al quedar fuera de los planes de Racing Point (hoy bajo el nombre de Aston Martin).

A cuatro años de su llegada a la escudería de la bebida energética, pareciera que la única misión de “Checo” —por ahora— es convencer a los ejecutivos de su equipo para lograr una nueva renovación (hacia 2025), pero el mexicano tiene más puntos pendientes y la realidad es que el tiempo comienza a estar en su contra.

El tapatío no ha dejado de poner hasta arriba de su lista de deseos cumplir su mayor sueño: Ser campeón del mundo. Lograrlo en Red Bull no luce tan descabellado, pero —para eso— deberá ser consistente en cada fin de semana, constante en los podios y no permitirse de nuevo los altibajos como los que sorteó el año pasado sobre el RB19.

Si quiere destronar a Max Verstappen, las victorias deben llegar en mayor número. Otra de las tareas pendientes que tiene el ’11’ es ganar la carrera de casa, la del Autódromo Hermanos Rodríguez, y él mismo entiende que —después de lo que le sucedió en la más reciente edición— tiene una deuda muy grande con la afición tricolor.

El jalisciense disputará su temporada número 14 en la categoría reina del automovilismo, la cuarta con los de Milton Keynes. Llegará como el actual subcampeón del mundo y con el peso en la espalda de consagrar todo aquello que ha colocado en su radar tras el arribo a Red Bull.

Es ahora o nunca. “Checo” va —de a poco— convirtiéndose en uno de los veteranos de la parrilla actual del Gran Circo y sabe que estar en la escudería que domina le abre las puertas para sellar los sueños y ampliar su historia dentro del automovilismo mundial. Datos 13 campañas son las que suma dentro de la máxima categoría. 6 victorias las que ha logrado en la Fórmula Uno (cinco con Red Bull).