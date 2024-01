“Chicharito” Hernández ya confirmó que está en pláticas para su regreso a Chivas, y aunque aún no hay nada seguro, el futbolista está muy emocionado de regresar al club que lo vio nacer.

Sin embargo, en las últimas horas se han revelado supuestos detalles de la negociación de Javier Hernández con el rebaño, pues rumores apuntan que el mexicano ha pedido que Carlos Vela también sea contratado por el equipo de Amaury Vergara. Esto se sabe.

¿Carlos Vela y “Chicharito” Hernández jugarán en Chivas?

A través de una transmisión en Twitch, Javier Hernández reconoció que uno de sus representantes viajará a México para un posible cierre de negociación con Chivas pero dejó claro que aún hay mucha incertidumbre y nada está asegurado.

“No hay nada oficial, no se ha cerrado nada; la directiva tiene muchísimas ganas de que se dé, yo estoy haciendo todo de mi parte, también ellos lo están haciendo para volver a vestir la rojiblanca”, publicó en un video que colocó en su canal de TikTok.

“Por más que parezca que hay mucha certeza, todavía hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer y me dio la oportunidad de ir a Europa? Chivahermanos yo estoy, al igual que ustedes, dejando que esto fluya”.

Además, el exfutbolista del Real Madrid “bromeó” sobre la posibilidad de que llegara Carlos Vela junto con él, pero esto causó sensación entre sus seguidores y ahora han insistido en esta opción.

“Ojalá Amaury (Vergara) suelte todo lo que pueda llegar a soltar para que yo llegue y para que también lo haga Carlitos Vela, pero primero que llegue Chichagod… Lo de Vela es broma, Carlitos decidirá qué hacer“, dijo

¡QUIERE JUGAR CON CARLOS VELA EN CHIVAS!🔛📝



“Ojalá Amaury suelte todo para que Carlitos Vela llegue también… me gustaría, es un gran jugador“ -Chicharito



¿Les gustaría ver esta dupla en Guadalajara? pic.twitter.com/C9rOlrE3cC — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 10, 2024

Que hermoso sería ver de nuevo a Chicharito & Carlos Vela juntos en mis @Chivas 🥹 pic.twitter.com/rDcGrFpdrA — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) January 10, 2024

El tema Carlos Vela es cierto.🐐🕯️



Carlos Vela al igual qué “Chicharito”, es jugador libre y la negociación es directamente con él.🤝🏼



Ojo, NO ES UN HECHO, pero sí hay pláticas con @Chivas. 🇵🇱

Carlos tiene ofertas de otros equipos, así que él es libre de decidir su futuro. 🔜 https://t.co/QwTa8li6sA pic.twitter.com/0t0kxXMydR — Hector Becerril. (@soyhectorb) January 10, 2024

