Tunkul Político: 'Acomodos y reacomodos grilleriles darán mucha tela para cortar''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Semana decembrina la que vamos transitando. Los Tunkules Amigos se han puesto muy participativos en la preparación de las actividades de estas fechas, pero sus rítmicos mensajes no han dejado de llegar, por lo que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

El que ha estado más que movido es el Tunkul Nacional, pues luego de las multicomentadas marchas, llegó el zipi-zape legislativo por la reforma electoral; que el plan A no se aprueba, que rápidamente llega el plan B, se aprueba a la velocidad de la luz, se descubre un “párrafo achocado”, se regresa a los diputados, que en el Senado ya hay un dictamen, que está en veremos lo que vaya a suceder en el pleno de esa Cámara alta, ufffffff…

Por otra parte, las grillas de los suspirantes a las candidaturas en los estados de México y Coahuila en los que se elegirán las gubernaturas el año próximo, han calentado el ambiente. ¡Ah! Pero los morenos adelantados para la grande están también imparables y la encuestitis más, la comentocracia ni se diga. Al parecer aquello de la prohibición a las campañas adelantadas fue reformado de facto ¿Masinó?

Pasando a los asuntos del x´tokoy solar, el surtido es variado, pues los aconteceres van dando de qué hablar. Los viajecitos de funcionarios han agarrado vuelo, que uno se va a España, que otro a Cuba, que a la ciudad de México, que a recibir premios, que a participar en eventos sobre el cambio climático y demás chuladas, para que nos las cuenten como si fueran las nuevas octavas, novenas o décimas nuevas maravillas. ¡Qué tal!

El Tunkul Municipal nos comenta que al parecer el acopio de recursos para la promoción del ChiquiAlcalde de Mérida para la gubernatura, va en serio y poniendo más cargas económicas a los ya de por sí menguados recursos de los meridanos. El mejor botón de muestra fue el anuncio de que nuevamente se aumenta el monto del impuesto predial en el municipio para procurar más ingresos propios, esos que se pueden manejar como se le pegue la gana al ChiquiReni y para mantener las altas calificaciones que le otorgan las empresas contratadas para tal fin, empresas que por cierto nos cuestan una buena lana. ¿Y el pasivo circulante por la deuda arrastrada desde hace nueve años por el cambio de lamparitas del alumbrado público? ¡Sepa la bola!

El Tunkul Ciudadano se comunicó muy indignado por los insensibles manejos llenos de incongruencia del ChiquiGóber en lo referente a la atención de las personas con discapacidades. Nos platica que en días pasados, el Chiqui presumió en sus redes digitales que Yucatán rompió el Record Guinness del número de discapacitados reunidos en un mismo evento, en un mismo lugar. Pero en contraparte, dice que se ha negado a dar una aportación concurrente con el programa del Gobierno Federal que apoya con una pensión a esa población vulnerable.

Señala que ese programa federal inició apoyando a las personas con discapacidad con edades de uno a veintinueve años, pero debido al número de solicitudes que presentaban quienes estaban fuera de ese rango de edad, de decidió ampliarlo hasta los 64 años; para su implementación se presentó a los gobiernos estatales la propuesta de que hicieran una pequeña aportación de manera concurrente para la ampliación y ejecución de manera universal a los beneficiarios.

Al parecer, el Chiqui dijo que sí, que se daría a través del DIF estatal, pero hasta la fecha ¡Nanay! no ha cumplido el compromiso, por lo que la dependencia federal correspondiente ha tenido que apechugar todo el presupuesto requerido para cumplir el compromiso con los discapacitados de Yucatán. ¡Pa´su mecha!

El Tunkul Legislativo nos mensajea que acorde con los tiempos señalados en la Ley, ya se presentó al congreso del estado el tambache de iniciativas referentes al paquete fiscal que regirá el próximo y muy cercano año 2023 en la entidad. La ley de ingresos, el presupuesto de egresos y demás cuestiones hacendarias están siendo supuestamente analizadas y discutidas en comisiones y en el pleno, pero hace énfasis en el supuestamente, porque es bien sabido que los Petronilitos aprobarán todo lo que ha mandado su jefe, es decir, el ChiquiGóber. Total que para la aprobación solo se requiere el voto de la mayoría simple del total de diputados, por lo que con los catorce blanquiazules está todo planchadito. Así que ¡Tan-tán!

Nos mantendremos atentos a los mensajes sobre el presupuesto para irlo platicando en este intento de columna ¿Sale?

En los asuntos de la grilla, el Tunkul Electoral informa que lo que ya empezó a ser comentado en el llamado círculo rojo, es que el día de ayer, el Consejo General del INE aprobó la redistritación electoral para nuestro estado, por lo que ya quedaron en firme los seis distritos federales y los 21 locales, por lo que los acomodos y reacomodos grilleriles van a dar mucha tela para cortar. ¡Que ni qué!