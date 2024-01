Propósitos de Año Nuevo. Cada año nos fijamos como objetivo una lista de propósitos para cumplirlos en los próximos 12 meses y este año no es la excepción.

Revisando algunos apuntes de mi libreta, en lo personal no me puedo quejar a pesar de tantas negligencias políticas que afectaron el entorno de vida de millones de ciudadanos.

En la lista de los propósitos más señalados, siempre aparecen los de mejorar la salud; el desarrollo personal, el cual alude a la parte económica; el cambio de aquellos hábitos para reducir los excesos en el consumo de alcohol o cigarro y retomar aquellos que son saludables como hacer ejercicio, mejorar nuestra alimentación o bien, ahorrar aunque sea un poco, porque los salarios no dan para más; el del eterno enamorado que piensa conseguir una pareja ideal. Así podemos seguir acumulando propósitos que por lo regular se quedan en el camino, no todos pero la mayoría se pierde en el trajín de la vida.

Elocuente respuesta

Le pregunté al señor que me lava el coche sobre cuáles eran sus propósitos para este 2024, su contestación fue escueta pero contundente.

–Que me mantenga vivo, para realizar todo lo que me proponga.

No esperaba tal respuesta aunque lo considero una persona inteligente y oportuno en sus comentarios. El fue quien me platicó la historia de por qué le dicen “Huaches” a los que vienen de la Ciudad de México, no sé si es cierto pero la elocuencia con la que me lo contó es de sorprender. Yo tenía otra versión, aquí la suya… Cuando Yucatán se separó de la Federación para convertirse en la República de Yucatán, del centro mandaron a los soldados a poner en orden a los separatistas, los indígenas mayas escuchaban escondidos entre los maizales el peculiar ruido que hacían las botas al caminar sobre el lodo después de la lluvia (huach, huach, huach) y entre ellos corrían la voz de… “ahí vienen los huaches” refiriéndose a los soldados. Sorprendente descripción de la que repito desconozco si la versión es cierta.

A propósito, ¿cuáles son tus propósitos de Año Nuevo?

Qué responderías si alguien te preguntara: ¿cuáles son tus propósitos para este año? Si a mí me lo preguntan, recurriría al clásico de la salud que la gran mayoría de la gente lo convierte en el número uno de su lista, pero quiero ir más allá, pensar en las generaciones que nos anteceden si esta desgobernanza sigue por el mismo camino, mi segundo propósito del año sería:

“Quiero hacerme el propósito de conseguir un México fuerte, sin ataduras, sin mentiras ni corrupción” así de simple, quiero que mis nietos tengan oportunidad de vivir un futuro próspero. La estadística me dice que alrededor del 80 % de las personas abandonan sus propósitos de año nuevo para mediados de febrero; falta de planificación y seguimiento suelen ser factores clave.

Cuando el propósito estriba en algo difícil de alcanzar como el segundo que mencioné, porque evidentemente no depende de mí sino de los 95 millones de personas que van a votar, es probable que no se cumpla y las buenas intenciones se terminarían el 2 de junio.

No importa el origen y la dificultad para lograr los propósitos, lo importante es cumplirlos sea cual sea el esfuerzo que tengamos que hacer. Te propongo hagas una lista de diez y te invito a revisarla el último día del año.— Mérida, Yucatán, 8 de enero de 2024

