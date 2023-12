“Qué más da”. Esta curiosa expresión nos ha servido para dar a entender el hecho de aquello que no importa, o lo que en su significado lleva implícito el “Me vale”, da lo mismo, no hace ninguna diferencia, situación que implica algo que no tiene interés o no vale la pena preocuparse por ello.

Traigo a colación este vocablo de uso coloquial ya que en la conversación un joven le dice a otros amigos: “Qué más da si voto por Claudia o por Xóchitl”, como diciendo me da igual, o no me importa si es Chana o Juana.

Es una resignación a la indiferencia de quien pretende gobernar, un desinterés hacia algo que debe tomarse con toda seriedad.

Se avecinan las elecciones más importantes de nuestro tiempo y no se puede andar especulando con medianías, no minimicen el hecho que de ello dependerá si salimos a flote o de plano nos ahogamos.

Ahí viene el tren

Un ejemplo muy elocuente del tema que nos ocupa es la inauguración del Tren Maya en el tramo de Campeche a Cancún el próximo 15 de diciembre, ese recorrido de 474 kilómetros se realizará en 5 ó 6 horas (?) haciendo 14 paradas en el trayecto a un costo de 1,166 pesos en clase turista o 1,862 pesos en primera clase; si vamos en coche por carretera, son 5 horas y 50 minutos con un consumo de gasolina y peaje de aproximadamente 1,700 pesos. Si es en autobús, el costo es de 1,283 pesos (tarifa ADO) en un recorrido de 7 horas y 5 minutos.

El único atractivo del Tren Maya será la novedad, a una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora (como un coche) y una máxima de 160. Luego entonces qué más da si me voy por carretera o en tren… Aaahhh pero qué tal si me quedo a mitad del camino porque se descompuso, sin aire acondicionado y con mi familia, seguro tendré que esperar unas 8 horas en medio de la nada, mejor dicho en medio de la selva, bueno, entonces si conviene pensar antes en una opción más segura y viable. No da lo mismo ¿verdad?

Los jóvenes, factor muy importante en 2024

Este sarcástico ejemplo del tren nos dice que antes de aplicar la frasecita tenemos que evaluar las posibilidades, no nos vayamos con la finta y menos en cuestión del voto. El domingo 2 de junio de 2024 todos tenemos que salir a votar X la mejor opción (Xóchitl). Sacudir la apatía de los jóvenes votantes que tienen que estar más involucrados con el futuro del país. Se estima que serán 95 millones de ciudadanos y ciudadanas que elegirán 20,000 cargos de elección, 128 senadores, 500 diputados además de nueve gubernaturas e integrantes de 31 congresos locales. Será la madre de todas las elecciones.

Solo hay una opción

Las cosas deben cambiar, México está en el hoyo con un gobierno de opacidad, de ocurrencias y corrupción, las leyes se las pasan por el arco del triunfo y no importa si trasgreden la Constitución; si permanece el partido guinda, dicen que elaborarán una nueva al más puro estilo dictatorial.

No necesitamos continuidad ni transformación, necesitamos salir a flote, cambiar lo que se torció, no hay vuelta de hoja, habrá que substituir el… qué más da.— Mérida, Yucatán, 11 de diciembre de 2023

