Exatlón México. ¿Quién es el eliminado de hoy 25 de noviembre de 2022?

Exatlón México se prepara para despedir a un atleta y como cada viernes ya puedes conocer quién será el eliminado hoy. El programa cada vez se va acercando más a la gran final, sin embargo, aún quedan varias semanas para que los atletas demuestren por qué están dentro de la competencia.

La sexta temporada del reality de TV Azteca ha sido de las más polémicas y es que tanto rojos como azules han tenido varios roces y peleas no solo a nivel de competencia, sino también a nivel interno, ya que la lucha de egos es demasiada en ambos equipos. Esto es lo que veremos hoy en en Exatlón México.

¿Quién ganó la batalla por la supervivencia en Exatlón México?

Los azules definitivamente no la están pasando nada bien y se está notando en los circuitos, pues aunque durante la primera batalla por la supervivencia intentaron a toda costa que sus contrincantes perdieran, los rojos dominaron casi toda la partida y ganaron de último momento.

Esto significa que al menos un atleta azul ya está instalado en el duelo de eliminación y tendrá que pelear por su lugar en las playas de Exatlón México, cabe mencionar que son los hombres quienes están en riesgo y aunque en ambos equipos las peleas están al 100%, saben que tienen que hacer todo lo posible para mantenerse lo más unidos que se pueda y llegar juntos a la final del programa.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México 2022?

De acuerdo al avance mostrado en el canal de Youtube, este viernes en Exatlón México las cosas entre el equipo rojo aparentemente van de mal en peor y es que ahora las mujeres son las que enfrentan a May por una cuestión de higiene personal, pues aseguran que es sucia y desordenada.

Todas se acercan a su compañera para hablar pero definitivamente la atleta roja no se lo toma de la mejor manera y opta por levantarse de la sala e irse. Minutos más tarde y frente a las cámaras asegura que las mujeres del equipo rojo son hipócritas y que únicamente hay días en los que no se siente bien y no quiere hablar ni convivir con nadie.

Equipos piensan que Yann y Roberta deberían separar su relación de la competencia. uD83DuDE33 Pato piensa que está desaprovechando su estadía en Exatlón. uD83DuDE31 #AtletasAEliminación pic.twitter.com/S4XLIq7bZI — Exatlón México (@ExatlonMx) November 25, 2022

Por otra parte, las mujeres también enfrentan a sus compañeros, pues hay algo que aparentemente ellos están inventando y deciden enfrentarlos.

Los azules por su parte no han pasado tampoco rachas tan buenas y es que definitivamente la salida de Lizli Patiño los afectó; este viernes saben que tienen que dar el todo por el todo para no perder a un integrante más pues en ambos equipos, son los hombres quienes están en riesgo de salir de las playas de Exatlón México.

¿Quién es el eliminado de Exatlón México hoy viernes 25 de noviembre de 2022?

De acuerdo con varias cuentas de spoilers, el eliminado de hoy en Exatlón México es del equipo azul y es Emmanuel Chiang, un polémico participante al que se rumora que le pondrán una "trampa" gracias a una modificación de último minuto en la prueba final y eso dará mucho de qué hablar.

Emmanuel es uno de los integrantes del equipo azul que más ha dado de qué hablar, pues sin duda ha tenido varios problemas dentro de la competencia, no solo con el equipo de "Famosos" sino también con sus mismos compañeros en "Contendientes".

Cabe mencionar que esto aún no está del todo confirmado, por lo que tendremos qué esperar a ver hoy Exatlón México para saber qué pasa.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy Viernes 25 de noviembre de 2022 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México en vivo a las 7:30 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que la sexta temporada de Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes en el mismo horario.