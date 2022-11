Facundo sale en defensa de Messi; afirma que es un ídolo y la Selección de México no sabe jugar. (Megamedia).

QATAR.— Una vez más la irreverencia de Facundo ha sido motivo de criticas, pues el conductor salió en defensa del argentino Lionel Messi, quien está siendo atacado tras la viralización de un vídeo en el que supuestamente pisa y patea una playera de la Selección Mexicana. El ahora conductor del programa mundialista "La Jugada", pidió a los mexicanos que: "no sean Yolandas".

Facundo defiende a Messi tras ''patear'' playera de la Selección Mexicana

Acostumbrado a generar polémica, el expresentador de TV Azteca, decidió opinar sobre la polémica en la que se ha visto envuelto Messi, luego de que circulará en redes sociales una corta grabación en el vestidor del equipo albiceleste después del juego de México contra Argentina.

Al igual que el famoso boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, Facundo usó su cuenta de Twitter para emitir un comentario sobre el escándalo en el que se encuentra inmerso la estrella del París Saint Germain (PSG), sin embargo a diferencia del púgil tapatío, el también comediante salió en defensa del astro del fútbol.

"¿Hay alguien que sigue pensando que Messi cometió un error con lo de la playera o la bandera? O sea, ¿de verdad alguien cree que lo hizo por irrespetuoso, culero o algo?", escribió el conductor de "Incógnito".

Asimismo, el presentador de "¿Cuál es el bueno?" emitió su descontento con respecto a la opinión que muchos mexicanos, pues aseguró que el argentino no vio que en el piso había una playera del Tri.

"Sin duda se ve que no se da cuenta, está todo en el suelo. ¿Por qué haría eso y luego subirían el video?", cuestionó el conductor.

Sin embargo, Facundo no solo trató de defender a Messi, también aprovechó para pedirle a los mexicanos dejar atrás la polémica y comprender que la Selección Mexicana no juega bien. Eso sí, el conductor y comediante también quiso externar su admiración hacía el apodado 'La Pulga'.

"No sean Yolandas, wey, ya nos ganaron bien. Somos malísimos, nuestro equipo no es bueno. Messi es un ídolo, no tendría por qué estar haciendo algo así", expresó Facundo Gómez.

Luisito Comunica es criticado por usar playera de Argentina tras derrotar de México

Facundo no es el único creador de contenido que está siendo criticado por salir en defensa de Lionel Messi. Hace unos días, el youtuber Luisito Comunica generó los ataques en su contra al ser captado luciendo una playera de Argentina tras derrotar de México.

Y es que minutos antes del partido de la Selección Mexicana contra la de Argentina, el influencer publicó una foto en la que se le veía luciendo la camiseta del Tri y un sombrero de charro, gesto que fue celebrado por sus miles de seguidores. Incluso la cuenta oficial de Instagram de la Selección le comentó dicha publicación.

Sin embargo, después que México perdió 2-0 ante Argentina (gracias a los dos goles de Messi), Luisito Comunica compartió una serie de fotografías portando la playera de la escuadra albiceleste.

"¡Celebrando con la hinchada Argentina! ¡AGUANTEEE!", fue la frase con la que acompañó las imágenes que de inmediato desataron los comentarios negativos.

Fue así como el youtuber originario de Puebla recibió las críticas, mismas que en su mayoría le reprochaban haberle "dado la espalda" a México.

Ante la "ola" de malos comentarios, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del también influencer, decidió responderle a sus detractores con una nueva publicación en la que se mofaba de su presunta "traición".

¿Luisito Comunica traicionó a México tras la derrota al usar una playera de Argentina?

Los verdaderos fans de youtuber 31 años decidieron salir en defensa, es así como Luisito Comunica logró salir de esta controversia.

De acuerdo con los seguidores del también empresario, la realidad es que aunque muchos creyeron que el youtuber traicionó al Tri en realidad Luisito tuvo un gesto de fraternidad. Pues al terminó del partido entre México y Argentina, el poblano cambió su camiseta con un aficionado argentino como señal de respeto y fraternidad.

"Antes de criticar a Luisito Comunica, miren sus historias. Cambió de camiseta con un hincha argentino, el argentino se quedó con la camiseta de México. Seguro lo hicieron de buena onda, tenemos que aprender de ese gesto", explicó un internauta. Pese a la aclaratoria algunos siguieron atacando al youtuber.

