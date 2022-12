Karla Sofía Gascón confiesa ''romance'' con participante de MasterChef Celebrity (VÍDEO)

Karla Sofía Gascón fue una de las participantes de MasterChef Celebrity México 2022 y desde el inicio de la temporada, la actriz española causó polémica debido a su actitud y sus declaraciones hacia los demás concursantes y, en algunos casos, hacia la cultura mexicana.

Karla Sofía fue la última eliminada de MasterChef México antes de la final, la cual se llevará a cabo este próximo domingo 18 de diciembre, sin embargo, como la mayoría de las ocasiones, Gascón hizo fuertes comentarios sobre el reality de TV Azteca y reveló que tuvo un "romance" con una de sus compañeras. Esto fue lo que dijo.

Fue a través de la entrevista en TV Azteca, que Karla Sofía Gascón habló sobre su experiencia en MasterChef y aunque en un principio arremetió contra el programa por haberla eliminado y no elegir sus platillos, que, según ella, eran mejores que los otros, compartió que tuvo "más que una amistad" con una de sus compañeras.

Karla Sofía confesó que es Alejandra Toussaint con la que tiene una relación "mucho más allá" de lo que la gente se imaginan y compartió que se conocían desde hace varios años y ahora que se reencontraron, la española comenta que sintió mucha felicidad y alegría, pues desde el primer instante sintió esa química que tenían cuando se conocieron.

“Pues obviamente hay una persona con la que he tenido una relación mucho más allá que lo que la gente se imagina que es con Alejandra Toussaint, más allá de la galaxia... Nos conocíamos de hace ya muchísimos años de un festival de cine de Acapulco y estuvimos ahí en la playa medio, medio.

Por otro lado, durante la misma entrevista, Karla Sofía Gascón, quien es conocida por interpretar a "Peter Pintado" en la cinta Nosotros Los Nobles al lado de Karla Souza y Luis Gerardo Méndez, también confesó que sentía atracción por Macky González, quien fuera participante de Exatlón México y la séptima eliminada de MasterChef Celebrity.

“Yo quería que estuviera Macky, porque yo me había enamorado de Macky. A mí me gusta Macky, porque es mi tipo. Es que yo tengo unos gustos muy raros”, dijo Karla Sofía entre risas.

Asimismo, Karla Sofía Gascón fue cuestionada sobre su actitud en el último programa de MasterChef donde resultó eliminada, pues se le vio bastante triste y descontenta por tener que salir de la competencia, ya que se quedó a tan solo un paso de llegar a la final.

“Yo no me quebré, solamente dije sabes que los voy a jod*r hoy. Porque no están haciendo lo que yo creo que deberían que es subirme al balcón la primera porque consideré que mis platillos eran muchísimo mejor que los otros”