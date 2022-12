CIUDAD DE MÉXICO.— Fue en el año 2016 cuando el noticiero de Lolita Ayala salió del aire luego de que se transmitió durante 29 años en el Canal de las Estrellas, luego de tal acontecimiento, la periodista se dejó ver esporádicamente, pero las últimas apariciones púbicas que ha hecho han causado alarma. Una vez más la expresentadora de noticias causó preocupación por su aparente delicado estado de salud.

¿Qué le pasó a Lolita Ayala? Preocupa al reaparecer con oxígeno y silla de ruedas

Recientemente, la también altruista fue captada por medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; aunque Lolita Ayala últimamente solo suele dar entrevistas previamente planeadas, en esta ocasión reveló cuál es su estado de salud, ya que fue alarmante para la prensa verla con oxígeno y en silla de ruedas.

"Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas... estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien", comentó la periodista recordando el accidente que tuvo con un helicóptero y una caída en su casa.

Asimismo, Lolita Ayala explicó que se rompió la columna y detalló cómo fue el accidente aéreo que le dejó secuelas que todavía sufre.

"Estoy viva pero me rompí toda la columna, nos fuimos tres personas de 'Solo por ayudar', el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros".

La periodista también argumentó que esta en tratamiento y que su rehabilitación ha sido muy lenta.

"Estoy con tratamiento, fisioterapia y todo eso, y ya estoy mejor, poco a poco, porque la rehabilitación es muy lenta y la pierna derecha que me rompí, el fémur y la cadera está malita, no puedo todavía pisar bien", explicó la exconductora de Televisa.

Tras el terrible accidente, Lolita Ayala ha sido sometida a varias cirugías y ha vivido un doloroso proceso de recuperación, aunque no ha dejado su labor altruista por lo que sigue colaborando con su fundación 'Sólo por ayudar'.

En el programa "De Primera Mano", se presentó el vídeo con la entrevista realizada a Lolita Ayala y tras esto el periodista Gustavo Adolfo Infante externó su preocupación por la también emprendedora.

"Me preocupa ahorita que traiga oxígeno", externó el también conductor de TV ante lo cual sus compañeras explicaron que la famosa ha estado sufriendo por las secuelas que le dejó un accidente en helicóptero que sufrió hace siete años.

Cabe destacar que en el año 2015, Lolita Ayala y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez más otras cinco personas resultaron ilesos luego de caer el helicóptero en el que viajaban. En aquella ocasión se informó que la aeronave se quedó sin gasolina y se desplomó.

Después del aparatoso accidente, la periodista confesó las consecuencias que sufrió.

"Me explotó una vértebra; la caída empezó a 30 metros de altura, empezó a dar vuelta el helicóptero, yo gracias a Dios me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente; yo no tuve miedo, o tuve susto, no vi nada", explicó Lolita.

Te puede interesar: "Me explotó una vértebra": Lolita Ayala sufre fuerte accidente