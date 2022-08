Koke Guerrero revela por qué no fue a la boda de Ana Lago. (Megamedia).

MÉXICO.— Ana Lago, quien participó en Exatlón México, se casó este pasado sábado 30 de julio con su prometido Edgar Santana. Para deleite de sus fans, la boda fue televisada por TV Azteca, asimismo, gracias a esta transmisión en vivo, los fans del reality show pudieron ver reunidos a varios exparticipantes del programa, sin embargo, llamó la atención ver que el campeón de campeones del reality, Koke Guerrero no asistió, pero él mismo reveló por qué.

Exparticipante de Exatlón México revela por qué no fue a la boda de Ana Lago

Mediante la transmisión en vivo de la "Boda colosal" de Ana Lago, fans del programa pudieron ser testigo de este momento tan especial en la vida de la gimnasta y competidora de temporadas pasadas de Exatlón México.

Sin embargo, seguidores del reality show de competencia se percataron que entre los 500 invitados, el campeón de "Exatlon México All Star 2022" no estaba, pero lo curioso es que la mayoría de los excompañeros de Ana Lago y Koke Guerrero asistieron.

Incluso atletas como el yucateco David 'La Bestia' Juárez, los hermanos Cázares, Heliud Pulido, Ximena Duggan, entre otros, a través de redes sociales compartieron fotos y vídeos sobre lo bien que la pasaron en la boda de Ana Lago.

Debido a su evidente ausencia, Koke Guerrero a través de su cuenta de TikTok decidió responder por qué no asistió a la "Boda colosal".

"La pregunta de todo este día", escribió el deportista en un vídeo quien compartió el día de la boda de su excompañera. Asimismo, en el clip el atleta, quien el pasado mes de mayo se convirtió en el campeón de "Exatlon All Star", respondió: que no lo invitaron.

"¿Por qué no fuiste a la boda de Ana Lago?", a lo que Koke respondió: "porque no me invitó".

Si bien el vídeo de Koke Guerrero dejó al "descubierto" la razón por la que no asistió a la "Boda colosal", de inmediato generó los cometarios, pero sobre todo las críticas, pues varios internautas, en su mayoría fans de Ana, le señalaron que no tenía por qué hacer un vídeo explicando una situación tan incómoda.

No obstante, algunos cibernautas prefirieron destacar que Koke Guerrero no era un amigo cercano de Ana Lago, por ello la gimnasta optó por no invitarlo.