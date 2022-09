Ingrid Coronado 'amenaza' a viuda de Fernando del Solar: ''Ese departamento no es suyo''

Ingrid Coronado confirmó que iniciará un proceso legal contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, luego de que continúa viviendo en el departamento de Cuernavaca donde vivió con el fallecido conductor desde que formaron una pareja y se casaron.

Recordemos que dos semanas después de que murió Fernando del Solar, Anna Ferro dio una polémica entrevista en la que aseguraba que Ingrid Coronado lo había demandado, sin embargo, la presentadora, a través de su abogada, reveló que dichas declaraciones eran falsas.

La viuda de Fernando del Solar fue duramente criticada por decir cosas en las que no tenía por qué meterse, pues incluso tacharon esa entrevista como inapropiada y fuera de lugar. Además, Anna Ferro fue catalogada como interesada luego de que presuntamente quisiera pelear dicho departamento para que se lo quede su hija, cuando al parecer, la propiedad pertenece a los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado, pues forma parte de un fideicomiso que ellos hicieron para Luciano y Paolo cuando aún estaban casados.

Ingrid Coronado demandará a viuda de Fernando del Solar; Anna Ferro tiene que abandonar el departamento

Luego de que hace unos días Ingrid Coronado revelara que la familia de Fernando del Solar no se ha contactado con sus hijos para saber cómo están tras la muerte de su padre, ahora la conductora ha aclarado todo lo relacionado a Anna Ferro y el departamento en Cuernavaca en el que aún continúa viviendo.

A través de una entrevista con un reportero del programa Chisme No Like, Ingrid Coronado aclaró que esa casa no es de Anna Ferro y aunque esperaba que se saliera por voluntad propia, no lo ha hecho, así que la conductora tendrá que interponer una demanda en su contra para que las autoridades se encarguen del proceso legal con la viuda de Fernando del Solar.

"Ese departamento no es suyo. En algún momento tendrá que abandonarlo, yo esperaba que lo hiciera voluntariamente, pero lo tendré hacer por la vida legal”.

Asimismo, Ingrid Coronado reveló que pese a las versiones que se dieron a conocer sobre que supuestamente Fernando del Solar habría dejado un 50% de la propiedad para sus hijos y el otro 50% para Anna Ferro, la verdad siempre sale a luz, pues la conductora tiene las pruebas suficientes para demostrar todo lo contrario.

Cabe mencionar que incluso se rumuró que ese departamento de Cuernavaca estaba a nombre de Ingrid Coronado y ella dejaba que Fernando del Solar y Anna Ferro vivieran ahí sin que le pagaran algún tipo de renta, sin embargo, esto no está confirmado del todo.

"Al final siempre sale la verdad, y mientras la sepa yo, eso es lo más importante... Yo sí creo que uno va recolectando los frutos de lo que va sembrando y yo sé lo que he sembrado a lo largo de los últimos años, por lo tanto sé qué es lo que voy a recolectar, ¿cuándo? eso es lo que nadie sabe",

Por otra parte, Ingrid Coronado comentó que después de tanto tiempo por fin está logrando limpiar su imagen, pues en su momento fue duramente juzgada y la acusaron de presuntamente abandonar a Fernando del Solar cuando en realidad fue él quien le solicitó el divorcio y, además, su familia maltrataba a Ingrid.

"Los medios ya están a mi favor, finalmente se han dado cuenta que lo que yo he hecho todos estos años es trabajar por el bien de mis hijos y eso es lo que a mí me inspira y es lo más importante."

Revelan más detalles de la lujosa casa de Ingrid Coronado y Fernando del Solar; ahí vive Anna Ferro

De acuerdo con la información brindada por varios medios, pese a que Ingrid Coronado se refiere a él como un departamento, la realidad es que es una casa ubicada en una zona exclusiva en Cuernavaca y tiene un precio aproximado de 230 mil y 485 mil dólares, un equivalente a 4.7 y 9.9 millones de pesos.

La millonaria casa que le pertenece a los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, tiene alberca privada, zona de canchas para fútbol, tennis, básquet, área de juegos, parques, jardínes, entre otros.

Respecto al interior de la propiedad en la que vive Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, posee enormes habitaciones con baños propios; es una casa muy espaciosa, con mucha luz, decoración minimalista y cuenta con grandes estancias para pasar el tiempo. Es de dos pisos, tiene zona de televisión, zona de libros, una cocina enorme, entre otros millonarios detalles.