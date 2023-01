CIUDAD DE MÉXICO.— Shakira en colaboró con Bizarrap, lanzó una "bomba" con la que pretendía "destruir" a su expareja, Gerard Piqué y su actual novia Clara Chia. Sin embargo, tras la polémica que se ha generado con el estreno de la canción titulada "Music Sesión 53", las opiniones se han dividido y mientras que algunos han aplaudido y elogiado a la colombiana, otros más la han criticado.

Un pequeño grupo de personas ha tratado de defender al exjugador del Barça, y sorpresivamente entre ellos se encuentra la conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, quien consideró que la cantante se pasó.

Conductora de Venga la Alegría defiende a Piqué de Shakira y Bizarrap

Shakira no se guardó nada y terminó arremetiendo contra Gerard Piqué y su actual pareja, pero esto no fue del agrado de la también periodista de espectáculos Flor Rubio, quien desató la crítica en su contra al defender al exfutbolista del FC Barcelona.

En una reciente emisión del matutino de TV Azteca, Flor Rubio criticó la canción de Shakira y a BZRP, e inició una discusión con Horacio Villalobos y Ricardo Casares al señalar si era necesario sacar esta tercera canción en la que ataca directamente a Piqué y revela los detalles más "turbios" sobre su rompimiento.

"Siento que esta sesión rebasó el límite: se mira dolida, furiosa y ardida sin pensar en sus hijos", mencionó la presentadora de TV, quien agregó que en esta nueva entrega, pisotea a Piqué al grado de olvidarse que es el papá de sus hijos Milan y Sasha.

"Va a seguir siendo el papá de sus hijos por el resto de su vida", puntualizó la periodista.

Y es que Flor Rubio fue insistente con el tema de los hijos de Shakira y Piqué, pues manifestó que la colombiana no ha pensado en las consecuencias que tendrán los dos menores tras la viralización de su nueva polémica canción.

La conductora de Venga la Alegría también comentó que considera que esta canción es "violenta" y que la cantante de 45 años no tenía necesidad de lanzar un tema para humillar al dueño de Kosmos y la estudiante de Relaciones Públicas.

"La canción expone a sus hijos de una manera que va a ser irreversible; ella tiene que superar esta situación", expresó la exconductora de Televisa.

"No está bien la canción por sus hijos, afecta a sus hijos. ¿No me digas que no los van a bullear?, señaló Flor Rubio mientras Villalobos y Casares le decían que de todas formas son "bulleados" por otras razones, incluso le señalaron que desde antes de la separación con Shakira, Milan y Sasha eran agredidos cuando Gerard Piqué perdía algún partido mientras jugaba con el FC Barcelona.

