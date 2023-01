Ángela Aguilar comparte foto que desata burlas en su contra; responde mediante Shakira

EE.UU.— Los internautas aún no perdonan a Ángela Aguilar, pues recientemente la cantante compartió una imagen en la que se mostró posando coquetamente, si bien la instantánea desató los elogios, también provocó las burlas, pues algunos aprovecharon su publicación para insistir con el tema de su "nacionalidad argentina".

Ángela Aguilar comparte foto que desata las burlas en su contra

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Pepe Aguilar compartió un par de fotografías en blanco y negro que desataron las reacciones y los comentarios.

En una en particular, Ángela Aguilar se muestra posando seductoramente, pues en la imagen se le ve luciendo una camisa blanca abierta, misma que deja ver un poco de su piel. Para complementar este sensual look usó unos jeans y un maquillaje que resaltó sus facciones

La instantánea la acompañó del siguiente mensaje: "No hay bella melodía, en que no surjas tú".

Sin embargo, tras publicar esta foto, internautas de inmediato reaccionaron y aunque muchos destacaron su talento y belleza, otros más se volvieron a mofarse de la cantante sacando a relucir la declaración que hizo en el marco del triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

“No hay besha melodía en que no surja vos”; “Vos cuántas canciones tenés”; “Corrección *no hay besha melodía, en que no surjas vos*”; “Se escribe besha y tú es vos”; “Hermosa shorona”; “Para cuando el disco de tango”, fueron algunas de las burlas que cibernautas emitieron en su publicación en la que aprovecharon para recordarle el tema de su "sangre 25% argentina".

Ángela Aguilar usa canción de Shakira y Bizarrap para responderle a sus detractores

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Ahí donde me ven" le respondió a sus detractores y usuarios de redes que se han burlado de ella y la han atacado luego de que afirmará que Argentina es parte de sus raíces.

Si bien Ángela Aguilar no respondió directamente a las burlas con "acento argentino" que recibió en su última publicación, si dejó entrever que ella "entendió que no es culpa suya que la critiquen" tal y como canta Shakira; y es que la joven cantante compartió un fragmento de la nueva canción de la colombiana en colaboración con el productor argentino Bizarrap, a manera de defensa.

Te puede interesar: Ángela Aguilar recibe enorme ramo de rosas; internautas se burlan, vídeo se viraliza