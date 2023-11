CIUDAD DE MÉXICO.— Yuri volvió a causar revuelo luego de confesar que tuvo una adicción que puso en riesgo su vida. Asimismo, la cantante detalló cómo y quién la ayudó a superar está complicada etapa.

¿Cuál fue la adicción que Yuri tuvo?

Yuri confesó que el sexo fue su adicción, y casi se vuelve ninfómana. Si bien anteriormente ya había hablado sobre los excesos en los que cayó en las décadas de los 80 y 90, nunca había profundizado como lo hizo ahora.

Y es que la intérprete de “Maldita primavera” sorprendió al sincerarse en una plática con el conferencista Nayo Escobar, quien le preguntó a qué era adicta en su época de juventud, y la veracruzana sin reparo respondió que nunca le metió a la droga.

¿Qué enfermedad tuvo Yuri, que casi la mata?

No obstante, Yuri a partir de los 16 años tuvo una vida desenfrenada en la que bebía mucho alcohol, fumaba y era muy noviera.

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito”, eso era lo mío y no la droga o la pachanga. Lo mío era ‘ese me gusta’ (oye, pero es casado, le decían) pero no capado, ‘tráiganmelo’”, platicó sin tapujos la jarocha.

Asimismo, la intérprete de “Detrás de mi ventana” admitió que tenía una necesidad de tener una pareja tras otra, pero eso causó que terminara teniendo una vida loca”.

De igual modo este alocado estilo de vida le ocasionó un papiloma cervicouterino, un casi cáncer que, aseguró, “casi la mata”.

“Casi me mata, porque yo estaba media happy day (borracha) cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo es que no quedé embarazada, hubiera tenido hijos así como un equipo de futbol, de chile, mole y guacamole…” detalló la cantante.

“Decía: ‘Ay, no estoy ovulando, y hay dale’, yo me acosté con mucha gente”, agregó la veracruzana, quien realmente sorprendió pues nunca había hablado de esto de una manera tan profunda y amplia.

Cabe destacar que Yuri ha comentado que se deprimió cuando le hallaron tumores en la garganta que le impedían cantar y que, producto de su vida sexual activa, le diagnosticaron el Virus del Papiloma Humano (VPH).

¿Yuri asegura era ninfómana?

La también actriz aclaró que no era ninfomaníaca, pero si no se hubiera detenido en el momento en el que lo hizo, sí pudo haber llegado a definirse bajo ese término.

No obstante, Yuri reconoció que de dejar la religión, las cosas podrían cambiar y volvería a recaer en “su adicción”.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, sí me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban… si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié, es como el drogadicto o el alcohólico, dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga”, explicó la intérprete.

La intérprete de “¿Qué te pasa?” también indicó que ella conoce su carne y ésta se le alebresta cuando ve a un hombre guapo, aunque cuando esto pasa es porque “satanás” la está tentando.

“Quietecita, quietecita que ahí está el marido, satanás se me pone enfrente”, mencionó al contar que éste le trae hombres para tentarla a ser infiel a su esposo Rodrigo Espinoza, con quien lleva 28 años de casada.

¿Yuri le ha sido infiel a su esposo con quien lleva 28 años de casada?

En la charla con Nayo Escobar, la cantante también recordó que en alguna ocasión fue a un llamado en Televisa sin su esposo y “el diablo” puso en su camino a tres exparejas para que cayera en el vicio del sexo.

“Yo acepto mis debilidades. Llega el primero y me toqueteaba y me decía: ‘Hola mi amor, estás bien buenota’ y yo solo le decía: ‘No me toques que soy débil’, externó Yuri, quien afirmó que “satanás” sabía “su debilidad”.

“A la mitad de Televisa, otro, ese llega, me jala y me planta un beso aquí (en la mejilla) y mi cuerpo me decía: ‘ay qué sabroso’ y todo me repapalotea y le decía a dios: ‘Señor no me abandones, porque aquí suelto todo, suelto el calzón y suelto el brasier, y pues me le safo’”, contó, la cantante.

Yuri comentó que finalmente, al llegar al foro de Televisa, donde ya la esperaban, se topó con el último ex al que, aseguró: “no pude cuchiplanchármelo”.

Asimismo, platicó que cada vez que él la veía, con la mirada le decía: “¿Cuándo? Tú nomás me dices”.

La cantante también relató que, aquel hombre estaba más guapo que nunca: “tenía cuerpazo y muy bronceado, un muñeco hasta la fecha”.

Yuri confesó que empezó a temblar “porque la carne tiene memoria”, y para evitar despedirse de él se inventó que se sentía mal.

Asimismo, manifestó que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Esteban Arce, fueron quienes le ayudaron porque la veían mal por la ansiedad que tenía.

Finalmente Yuri reiteró que no le fue infiel a su marido, pero al llegar a su casa le advirtió que era la última vez que la dejaba sola, pues fue tentada por “satanás”.

La cantante afirmó que le cuento todo a su esposo y eso ha ayudado a su relación de más de 20 años.

Como ya es bien sabido, a lo largo de la plática Yuri reiteró que el amor de Dios la ayudo con su adicción, pero sobre todo la salvo de ser ninfómana.