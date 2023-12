Consuelo Duval confirmó en redes sociales que fue víctima de un robo en su propia casa y del cual se llevaron medio millón de pesos entre otros artículos.

Los primeros reportes indicaban que la reconocida actriz fue estafada por la inteligencia artificial, luego de que una de las personas que trabaja en su casa fuera engañada con una presunta llamada hecha por ella misma, sin embargo, a través de un comunicado “Federica P.luche” desmintió tal versión y dijo que todo fue planeado y ejecutado por una joven que cuidaba a sus perros y otras dos personas. Esto se sabe.

Consuelo Duval confirma robo en su casa

Fue mediante su cuenta de Instagram que la actriz Consuelo Duval confirmó que le habían robado varias de sus pertenencias; reveló que fue la persona de servicio que trabajaba en su casa y otras dos personas entraron y se llevaron dinero y varios artículos de valor sentimental para ella y que le costaron años de esfuerzo y trabajo.

“Desafortunadamente el día de ayer me tocó a mí vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regrese de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidada de mis perros en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental.”

Además, también reveló que sus perros vivieron maltrato por parte de estas personas ya que los mantuvieron amarrados y encerrados mientras se robaban sus pertenencias.

“En cuanto a mis perros, estoy esperando terminar mi llamado del día de hoy para llevarlos al doctor y los puedan revisar y evaluar, están muy asustados por qué los mantuvieron encerrados y amarrados mientras todo esto sucedía.” dijo

Consuelo Duval comentó que no podía dar más declaraciones porque ya había denunciado ante las autoridades correspondientes y actualmente hay una carpeta de investigación a cargo.

“Por el momento no puedo dar más declaraciones por que como corresponde en estos casos, levante la denuncia correspondiente y hay una investigación en curso” agregó

Ante la cantidad de comentarios que ya se habían generado por el escándalo, la actriz agradeció las muestras de cariño y confía en que la justicia haga su trabajo.

“Les agradezco mucho su preocupación e interés, saben que soy una mujer de trabajo y fuerte, creo en la justicia de mi país, y aunque hoy me siento vulnerable y frágil se que estoy protegida por ustedes y que esto tambien va a pasar. Los quiero mucho” finalizó

"Consuelo Duval":

Porque la actriz emitió un comunicado vía instagram, en el que informa haber sido víctima de robo por parte de una empleada de servicio y dos cómplices de la misma. pic.twitter.com/ouMZYjSUwv — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 6, 2023

