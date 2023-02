Alana Lliteras habría incumplido contrato con TV Azteca; revelan fuertes consecuencias

Tras los cambios que ha sufrido TV Azteca en los últimos meses, son varios los conductores que han dejado la televisora, entre ellos Alana Lliteras y Aristeo Cázares, quienes fueran conductores de Venga La Alegría Fin de Semana. Sin embargo, tal parece que ninguno de ellos saldría bien librado tras presentar su renuncia.

Recordemos que hace unos días Aristeo Cázares anuncio su repentina salida de "La Casa de los Famosos" por una supuesta demanda en su contra por parte de TV Azteca y tal parece que Alana Lliteras, yucateca que ganó MasterChef Junior México, podría sufrir la misma consecuencia o algo más grave. Esto es lo que se sabe.

La yucateca Alana Lliteras tendría fuertes consecuencias tras salida de TV Azteca.

TV Azteca: ¿Cómo es un contrato con la televisora? Revelan detalles

Alana Lliteras, al igual que Aristeo Cázares, campeón de Exatlón México, presentó su renuncia a TV Azteca porque aparentemente ya tenía un nuevo proyecto con Telemundo, sin embargo, la yucateca afirmó que la empresa le estaba negando su salida y que además estaba recibiendo fuertes amenazas. Cabe mencionar que Aristeo denunció las mismas acciones en su contra.

Ahora, fue Flor Rubio, conductora de Venga La Alegría, quien explicó cómo son los contratos en TV Azteca y cómo es que funcionan las salidas o renuncias por parte del talento o de los famosos, afirmando que cuando eso sucede, la persona debe informar a Recursos Humanos, sin embargo, la televisora del Ajusco tiene derecho a "pelear" para que permanezca dentro de la empresa.

"Un contrato implica que tú te comprometes a realizar un trabajo dentro de TV Azteca, si por alguna razón tienes otra propuesta y decides renunciar, tú vas y avisas a talento o a Recursos Humanos, 'necesito irme porque Televisa me está ofreciendo esta telenovela o esta conducción'" comenzó explicando

En dicho acuerdo legal, viene estipulado algo que se hace llamar "derecho de tanto", lo que le permite a TV Azteca ofrecerte un "mejor contrato" que el que te están ofreciendo en la nueva oferta laboral, sin embargo, esta negociación se debe mantener completamente privada.

"En los contratos, Televisión Azteca tiene un derecho de tanto, es decir, 'no te vayas, te están ofreciendo tanto, yo te ofrezco tanto, pero quédate con nosotros', hasta que se llega a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser íntimo y privado". dijo Flor Rubio

Esta fue la claúsula que violó Alana Lliteras en TV Azteca; sufriría fuertes consecuencias

Al parecer, la originaria de Mérida, Yucatán, Alana Lliteras, no negoció su salida de TV Azteca y al parecer Aristeo Cázares hizo lo mismo, por lo que al no haber negociación, tampoco hay acuerdo y su contrato no puede ser liberado; ante esto, si empieza a trabajar en otra empresa sin la autorización de TV Azteca, la empresa puede demandarla por incumplimiento de contrato.

"Cuando llegas a un arreglo de que te quedes o de que te vayas, te liberan tu contrato, con Aristeo no sucedió, nunca le liberaron su contrato, él renunció a TV Azteca, tenía llamado para el primer 'Venga la Alegría' del 2023 y no se presentó", expresó la periodista de espectáculos

Cabe mencionar que esta no sería la única falta de Alana Lliteras, pues al igual que el exparticipante de Exatlón México, hizo un vídeo público en el que explicaba lo que estaba sucediendo, pero TV Azteca tiene prohibido hablar de ese tipo de cosas, pues las maneja privadas y en total discreción.

"Él hizo un en vivo donde decía 'es que yo ya renuncié, ya no me tengo que presentar', pero tu contrato dice que al renunciar, tiene TV Azteca un derecho de tanto para negociar si realmente te puede ofrecer algo mejor de lo que tú ya tienes y Aristeo ya no lo negoció... Si no hay arreglo con TV Azteca entonces su contrato sigue vigente aunque hayan renunciado",

Los demás conductores del programa revelaron que la yucateca tendría graves problemas de no cumplir con lo estipulado por TV Azteca, además de que argumentaron que por eso es importante leer bien antes de firmar cualquier tipo de contrato, sobre todo para evitar este tipo de situaciones.

"A Alana también le va a ir como en feria porque no ha terminado su contrato, porque para eso debieron checar bien lo que firman... salió a decir muchas cosas de manera pública, y si no termina su contrato correctamente van y la sacan de donde esté", mencionaron

La joven conductora #AlanaLliteras declaró por primera vez que recibió amenazas e intimidaciones al renunciar al programa @VengaLaAlegria de la televisora del Ajusco @Azteca .

De acuerdo a lo explicado por Flor Rubio, en el caso de Aristeo Cázares su contrato no iba a ser liberado pues lo querían participando en 'Exatlón All Star', mientras que en el caso de Alana Lliteras que también ganó un reality en TV Azteca, se desconoce si la empresa tenía más planes para ella.