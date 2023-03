Ángela Aguilar le ''canta'' a un hombre en pleno concierto; revelan la identidad del ''afortunado''

CIUDAD DE MÉXICO.— La vida sentimental de Ángela Aguilar sigue generando gran interés, incluso más que la polémica por la poca venta de boletos para el show el ‘Jaripeo Sin Fronteras’, el cual se realizó este pasado fin de semana en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Aunque la propia cantante también habría aportado, pues de acuerdo a un reportero en aquella presentación la hija de Pepe Aguilar recibió a gran admirador con quien coqueteó, y aunque el sujeto trató de pasar desapercibido no lo logró, pues en su afán de no ser reconocido, terminó por llamar más la atención. Ahora revelan su identidad.

Ángela Aguilar le ''canta'' a un hombre en pleno concierto

Fue en el programa ‘De Historia en Historia’ en el que el reportero Luis Magaña mencionó que se dio a la tarea de descubrir quién era el "misterioso hombre" que no dejaba de tomar fotos de Ángela Aguilar y mandarle besos durante su presentación.

"Junto a mí, en la segunda fila, estaba un colombiano guapo, grandote, desde que llegó con lentes y gorra yo decía: '¿por qué se esconde este güey?', yo oía que hablaba como colombiano y estaba con un güey que traía un gafete que decía staff Pepe Aguilar”, contó el reportero.

El también periodista de espectáculos indicó que logró acercársele al sujeto que se mostró efusivo con la joven cantante, fue así como vio que éste “le tomaba fotos, le aventaba besos”, pero supuestamente Ángela también le correspondía.

En el vídeo, Luis Magaña comentó que al identificarlo le preguntó sí se trataba de quien él creía y éste le respondió un poco nervioso que sí, además de afirmarle que acudió a ver a la intérprete de "En realidad".

“Le tomaba fotos, le aventaba besos, Ángela también, porque ni modo que no me diera cuenta, estaba junto a mí y no creo que el beso fuera para mí… nada más que este muchacho sí se puso un poco nervioso cuando le dije, ‘oye, ¿tú eres Manuel Medrano?’ Y me dice, 'sí, sí, yo soy Manuel Medrano', y le dije '¿y vienes a ver a Ángela?', y me dice 'sí, sí, yo soy su fan número uno'", detalló el periodista.

¿Quién es el ''misterioso hombre'' al que presuntamente Ángela Aguilar le cantó?

De acuerdo con el comunicador, el ''misterioso hombre'' al que presuntamente Ángela Aguilar le cantó se trata de Manuel Medrano (como se mencionó anteriormente). Este dato lo confirmó luego de que le logró tomar una foto al cantante colombiano de 35 años, quien con nerviosísmo le confirmó su presencia en el concierto.

“Era nada más y nada menos que Manuel Medrano... es un cantante de música urbana, colombiano que se ha rumorado desde hace como cinco meses que es el novio de Ángela Aguilar”, explicó Magaña.

Finalmente, el reportero manifestó que el cantante colombiano se "delató" al revelar que sostiene una "buena relación con la familia" de la cantante.

“Un fan no se pone tan loco y no viene desde Medellín a ver un show', y me dice: 'no, no, pero es que tenemos una buena relación con su papá y con su familia', y yo así de 'ya caíste, no sabes con quién estás hablando’”, concluyó el reportero.

