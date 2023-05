Héctor Parra: Ginny Hoffman habría manipulado a Alexa Hoffman, confirma su sobrina

Héctor "N" fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores, hecho que conmocionó a su hija Daniela Parra y dejó satisfechas a Alexa Parra y a su abogada Olivia Rubio; sin embargo, también generó reacciones como la de Dafne Hoffman, sobrina de Ginny.

Dafne se dedica a la creación de contenido relacionado con la violencia de género y también es conocida por haber expuesto situaciones al interior de su familia, a la cual pertenecen Yoselin Hoffman (YosStop) y Ginny Hoffman, quienes son sus tías, ya que es hija de David Hoffman.

Ginny Hoffman habría manipulado a Alexa Hoffman por el caso de Héctor Parra

A través de Instagram, la youtuber Dafne publicó un comunicado en el que plasmó su sentir sobre el caso del actor Héctor "N" y a su prima Alexa Hoffman. Ahí hizo un llamado a alzar la voz y romper el silencio acerca de los abusos y manipulación familiares

"Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny y prima hermana de Alexa, y me siento triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre. Permítanme aclarar que mi intención no es desacreditar la palabra ni la voz de mi prima Alexa. Sin embargo, como miembro de esta familia, conozco bien cómo se manejan las cosas. Las anomalías en la forma en que mi tía ha llevado esta defensa me han dejado perpleja".

Puso en tela de juicio que Ginny habría sido la primera en exponer a Alexa.

"No puedo ignorar las anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo cómo mi familia hace lo que quiere porque tienen los recursos para hacerlo".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Daffne Hoffman, quien es también prima de Yoss Hoffman (Yosstop), se pronuncia sobre las anomalías que hay respecto al caso de Héctor Parra y el presunto abuso que cometió con Alexa Hoffman, pues hace aproximadamente un año también comentó que ella no creía en las declaraciones que había hecho Ginny Hoffman.