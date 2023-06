Luisito Comunica fue estafado en Chapultepec; denuncia el cobro de casi 5 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO.— Luisito Comunica es uno de los youtubers más reconocidos en México, por ello para muchos negocios resulta un gran beneficio su presencia en su establecimientos. Sin embargo, el también influencer, empresario y actor de doblaje, está consiente de que hay lugares que sin importar que se trata de una celebridad como él, deben pagar por su estancia.

Tal es el caso del Bosque de Chapultepec, a donde acudió el originario de Puebla para grabar un vídeo que compartiría en plataformas digitales, sin embargo, no imaginó que le cobrarían casi cinco mil pesos por haber capturado algunas escenas en dicho lugar.

¿Qué le pasó a Luisito Comunica y por qué le cobraron casi 5 mil pesos por grabar un vídeo?

A través de sus historias en Instagram el creador de contenido se dijo inconforme tras haber visitando uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México.

En su publicación, Luisito Comunica relato su experiencia la cual catalogó de "rara e incómoda". Asimismo, admitió saber que por grabar en el icónico bosque te cobran, solo que con él se excedieron, por lo que fue consideró fue "estafado".

“Fui a grabar a Chapultepec y fue una experiencia rara e incómoda, de entrada sabían que grabar en el Bosque de Chapultepec cuesta 2 mil 300 pesos la hora, estos son como 115 dólares. Yo grabé un vídeo de dos horas me cobraron casi 5 mil pesos”, comenzó narrando el influencer.

El también creador de contenido externó que cuando comenzó a filmar, varios elementos de seguridad se le acercaron y le preguntaron si contaba con autorización.

“Más allá de pagar, la experiencia fue rarísima, muy incómoda. Yo llegué con mi cámara, muy mediana, no era una gran producción, nuestra idea era grabar ahí un vídeo de comida callejera del bosque y llegan los policías: “Necesitan permiso”, típico”, detalló el youtuber.

Luisito continuó mencionando que tanto él como su equipo estuvieron acudiendo a varias oficinas hasta que finalmente dieron con el sitio en donde les darían el permiso, pero antes éstos les cuestionaron si sabía "la importancia de grabar en dicho bosque".

“Cuatro oficinas rebotando, llegamos y llegan como tres personas y nos pasan a un auditorio y nos dicen: ‘¿Si saben la importancia de grabar en el bosque de Chapultepec? Nos tardamos como una hora pidiendo el permiso y nos dicen, a ver si nos echas la mano y dices por qué rutas de camión o metro puede llegar la gente”, explicó el poblano.

El también dueño del tequila Gran Malo señaló que le pareció desagradable que, cuando ya pudieron comenzar a grabar, estuvieron todo el tiempo vigilados e incluso le pidieron menciones para las redes sociales del Bosque.

“Nos acompañan durante la grabación tres personas de la oficina, toda la grabación atrás de nosotros viendo qué hacíamos, qué decíamos y en eso llega uno y dice: ‘Luisito ayúdanos con tres TikToks rapiditos. Uno dándole consejos a la banda de donde dejar su bicicleta, otro de la importancia del medio ambiente y cómo es que nosotros lo ayudamos, otro hablando de nuestro nuevo zoológico”, detalló el empresario.

Finalmente, el creador de contenido mencionó que debido al trató que le estaban dando les indicó que no quería grabar lo que le pedían (TikToks).

Pero lo que más raro se le hizo a Luisito Comunica es que al momento de cobrarle le dieron una cuenta a la cual tenía que transferir los casi 5 mil pesos, y ésta no estaba a nombre del Bosque de Chapultepec.

“Les digo: ‘La neta no quiero grabar esos tiktoks, aparte de que me están cobrando para grabar acá quieren que les grabe tiktoks? Estuvieron hasta el final y luego ya para cobrarme, fue una interacción rarísima... me pasaron una cuenta para transferir que la neta no tenía el nombre de Chapultepec por ningún lado. Y tuve que transferir el dinero y hasta que la transferí no me dejaron...”, concluyó el youtuber

Luego de la publicación de la figura del internet, las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas especularon que el youtuber pudo ser víctima de una presunta estafa.

¿Estafaron a Luisito Comunica, qué dice la ley?

De acuerdo con los “Lineamientos para el uso de espacios en el Bosque de Chapultepec”, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los espacios del Bosque de Chapultepec sólo se pueden usar para actividades culturales, ecológicas, recreativas, ecológicas, corporativas y actos oficiales organizados por dependencias gubernamentales o empresas formalmente establecidas. Luisito Comunica terminó con una mal experiencia al grabar en el Bosque de Chapultepec; fue estafado

Por lo tanto, aquellos que deseen grabar o tomar fotografías con uso comercial, sí deben realizar un pago y solicitar un permiso a la Dirección del Bosque de Chapultepec (DBCH).

Aunque no se dicen los costos, el dinero a saldar se establece con base en el “Tabular de Conceptos y Cuotas”, el cual se emite por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, el monto de la contraprestación por uso de un espacio público. Asimismo (de acuerdo al tipo de evento) se determina el donativo a cubrir.

Te puede interesar: Luisito Comunica presume que ahorró más de 30 mil pesos al volar desde el AIFA