Conductora de TUDN es hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

VERACRUZ.— Mariazel preocupó a sus seguidores luego de dar a conocer que fue hospitalizada mientras estaba de vacaciones por Veracruz. La conductora de TUDN aunque recibió atención médica de inmediato se dejó ver en la cama de un nosocomio, debido a la alarmante imagen que publicó se vio en la necesidad de explicar qué le pasó.

Mariazel, conductora de TUDN, fue hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

Mediante redes sociales, la también conductora de TV informó que durante su viaje a la Riviera de Veracruz fue a parar a un hospital luego de desmayarse.

De acuerdo con la también integrante del programa Me caigo de risa, el sábado 3 de junio mientras se encontraba en el hotel donde se hospedó, se intoxicó por consumir mariscos, debido a esta afectación en su salud tuvo que pasar varias horas en urgencias.

"Ayer la pasé en urgencias por una intoxicación de mariscos.., Decidimos venirnos dos días antes, para aprovechar y conocer, porque no conocíamos, y ayer todo estaba bien, pero pedí unos camarones (y después me intoxique) ", detalló la también actriz.

Mariazel desató la preocupación de sus fans

Mariazel indicó que al percatarse de los síntomas que tenía (mareos y nauseas) trató de mantener la calma pero su salud empeoró por lo que le llamó a un doctor, pero le comentaron que iba a tardar en llegar.

“Tenía todos los síntomas, estaba mareada, con nausea, con vómito, no salía del baño, me empecé a hinchar toda, los ojos. Una señora del hotel, incluso los huéspedes, estaban viendo que la estaba pasando mal, (el medicamento) no me hizo efecto”, explicó la presentadora de TV.

En un vídeo compartido en sus historias de Instagram la conductora detalló cómo fue que paró en el hospital

La comunicadora indicó que se desmayó luego de sufrir una deshidratación tras estar vomitando por horas, fue hasta que se desvaneció que personal del hotel llamó a una ambulancia.

Finalmente, la conductora de TUDN contó que la ambulancia la llevó a un hospital en el que estuvo por varias horas mientras lograban estabilizarla.

Mariazel relata cómo llegó al hospital de urgencia pic.twitter.com/nlCq950cQc — Lo + viral (@VideosVirales69) June 3, 2023

¿Cómo sigue Mariazel, la conductora de TUDN, tras desmayarse?

En una publicación, Mariazel informó que después de lo mal que la pasó tras intoxicarse, ahora ya se encuentra estable y continua disfrutando de sus vacaciones en Veracruz. Mariazel se desmaya y es atendida de emergencia durante su estancia en Veracruz

Asimismo, la conductora de TUDN destacó que a pesar de la intoxicación y el desmayo que sufrió todos los días que estuvo en Veracruz fueron "increíble", por lo que la afectación que sufrió no arruinó sus días libres.

"Han sido dos días increíbles, Laia reaccionó con tanta madurez y me cuidó con tanto amor que me cuesta creer que tenga tan solo 10 añitos", puntualizó la conductora deportiva.

Te puede interesar: Mariazel rompe en llanto en pleno programa en vivo tras recibir una gran sorpresa