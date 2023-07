Niurka arremete contra Wendy Guevara; la vedette explota y la insulta: ''deja de hacerte pend...''

MÉRIDA.— Niurka Marcos, es una personalidad del espectáculo quien siempre tiene una opinión de todo lo que acontece en México. Ahora que Emilio Osorio, uno de sus hijos, se encuentra en La Casa de los Famosos México, el programa de Televisa y los concursante se han vuelto su tema predilecto.

Pero, recientemente la cubana sorprendió al atacar a la concursante que se ha convertido en la favorita del público. Y es que la también actriz y vedette, insultó a Wendy Guevara, pues al parecer a Niurka no le está pareciendo cómo esta actuando la influencer transexual.

Niurka afirmó que que “quiere mucho” a Wendy, pero no le está gustando su actuar

Niurka insulta a Wendy Guevara, ¿qué le dijo y por qué?

A través de sus historias de Instagram, la también cantante se pronunció al respecto sobre la participación de la integrante de "Las Perdidas" en La Casa de los Famosos, y si bien, ella misma ha dicho apoyar y querer a la originaria de Guanajuato, ahora ha dicho estar en contra de su comportamiento.

Y es que para Niurka ya le es muy molesto ver que "no juegue" y solamente se dedique a "hacer reír a todos.

Niurka se le va con todo a Wendy Guevara

Debido a que para la actriz, la participación de Wendy en el reality show de Televisa no ha sido la mejor dentro de la casa, la cubana explotó contra la influencer trans y terminó insultándola.

“Voy a tirar una bomba... Yo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pend*#$%, ya tiene que ponerse a jugar; a todos los team Wendy, ¡ojo! No solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista, haciendo reír a todos. Ya es hora de jugar”, dijo Niurka con evidente disgusto.

Asimismo, la también apodada 'Mujer escándalo', reprobó que la integrante de "Las Perdidas" lleve una “buena relación” con todos, ya que solo lo hace para “pasar inadvertida”.

“Ya deja de estar pasando inadvertida y de llevarte bien con todo el mundo como Apio, ¿ok? Ya tienes que definir si decir: 'órale cabr*#$%, te voy a meter a la yugular’ o cabr*n, quien sea. Aquí todo es válido, ya deja de estar haciéndote pend*#$% mamita porque yo te quiero mucho, pero veo que estás tratando bien a toda la casa”, agregó la actriz cubana. Niurka le aconsejó a ella y a sus fans no confiarse

Finalmente, Niurka destacó la última gala de nominación en la que Wendy nominó por "estrategia". La vedette afirmó que esa dinámica es para decir lo que no te gusta de los demás no para ser "mustia".

“Tu última nominación no me gustó para nada, eso de ‘solo lo hago por estrategia’, no gü*y tienes que decir lo que no te gusta de las personas porque si no te voy a ver muy mustia cabr*n#$%, ¿ok? ¡Con hue#$%! Que bien que los tienes”, concluyó la cubana no sin antes afirmar que la audiencia se decepciona por verla tan ligera y relajada: “Ya, dale. Ponte a jugar y déjate de payasadas”.

Wow con Niurka llamando mustia a Wend y menospreciando a su fandom, seguirán votando por Niurka? #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FTgALLXfe7 — JulsuD83EuDD1FuD83CuDFFC (@juliooliva_) June 30, 2023

Aunque varios internautas suelen aplaudir y celebrar los comentarios que hace la también apodada 'Mamá Niu', en esta ocasión fue criticada por arremeter en contra de Wendy Guevara.

