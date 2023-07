Llegará ''Sonido de libertad'' a los cines de México

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Ya hay fecha de estreno en México para la nueva cinta de Eduardo Verástegui, “Sonido de libertad”, que ha sido la más vista en Estados Unidos desde su estreno el pasado 4 de julio.

La película, que es una protesta contra el tráfico de niños, ha sido calificada por el actor, quien además es productor, como “milagro”, pues asegura que tardaron ocho años en lograr que una distribuidora aceptara trabajar con esta temática.

“Nos cerraron muchas puertas en estos años; Disney, Netflix, Amazon y otras casas distribuidoras dijeron que no, ‘esta película no es para nosotros, no es un buen negocio, nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños’, afirmaban”, contó Eduardo Verástegui.

Fue Ángel Studios quien finalmente aceptó estar detrás de este estreno, que llegará a cines mexicanos el 31 de agosto.

La película ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales tanto del extranjero como a nivel nacional y obtuvo el primer lugar de la taquilla del país vecino a nueve días de su estreno, por encima de cintas como “Indiana Jones 5” y “Elementos”.

“Éramos conscientes de que era una fecha difícil porque competiríamos con las principales producciones, con inversiones de 300 millones de dólares y con presupuestos de publicidad que rebasan los 100 millones y más, pero también sabíamos que llevábamos un mensaje poderoso y una producción llena de arte y de fuerza. Así que decidimos lanzarnos. Y ya ven”, dijo el mexicano.

La película es dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel (“La pasión de Cristo”), ya la han visto más de 4 millones de espectadores y ha recaudado 41 millones de dólares en las dos mil 600 salas de cine que se estrenó, superando los 14 millones de dólares que invirtió con su presupuesto de producción.

Estos logros han dado esperanza al actor sobre la propagación del tema, que es una problemática social urgente. “Esta película es un acto revolucionario. Millones de niños están siendo hoy, ahora mismo, esclavizados, sometidos, dañados en lo más profundo y más preciado de su ser. La trata de personas es muy real, la explotación sexual de los niños es una atrocidad cotidiana, ¡pero también es real que le decimos basta! Hay más de 50 millones de personas esclavizadas en el mundo según la OIM, la OIT y la Walk Free Foundation; vivimos el momento de la historia humana con mayor número de esclavos... Y no podemos quedarnos callados”.