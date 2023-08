Ricardo O’Farrill se disculpó, pero Daniel Sosa afirmó que ya no lo ve como amigo

CIUDAD DE MÉXICO.— Daniel Sosa ya no ve a Ricardo O’Farrill como su amigo, y esta confesión la hizo recientemente en una entrevista con Adela Micha para su programa transmitido por YouTube: "Me lo Dijo Adela".

En la plática con la periodista, el comediante habló del episodio que puso en jaque al mundo del Stand Up en México el pasado mes de abril. Asimismo, el también youtuber aprovechó esta charla para revelar que las acusaciones de 'Richie' en su contra, afectaron en su carrera. Sosa dio a conocer cuál es el estatus de su relación con O'Farrill.

Daniel Sosa confiesa que ya no ve a Richie O’Farrill como amigo

En la entrevista, el standupero se sinceró y aprovechó el espacio brindado para confesarle a Adela y la audiencia de la expresentadora de Televisa que la relación con Richie O’Farrill, como también se conoce al comediante, está mal y no ve reconciliación.

No obstante, Daniel Sosa admitió que ya perdonó a su excolega y examigo.

"Dijo cosas fuertes, dijo cosas que no son ciertas. Dijo cosas que me lastimaron muchísimo y siendo honestos estoy muy enojado con él, porque oye, despertarte todos los días recibiendo mensajes de odio", expresó el humorista.

Daniel también indicó que hasta la fecha no entiende de dónde salieron los polémicos señalamiento que O’Farrill hizo sobre él. Recordemos que sobre Sosa, Ricardo afirmó que su examigo puso MDMA (un tipo de droga) en la bebida de una mujer.

"Todo lo que paso, ¿nació de dónde, güey? De repente ves que no es la persona sana, que es una persona que está sufriendo algo horrible y es un choque porque sí me siento muy mal por lo que está haciendo.. digo ¿por qué inventaste cosas?", comentó el comediante.

Daniel Sosa revela si habría una posibilidad de reconciliarse con Ricardo 'OFarrill

Si bien 'Richie' O’Farrill publicó un vídeo en su cuenta de Instagram, el pasado 31 de julio, mismo en el que ofrecía disculpas a las personas que mencionó durante los polémicos vídeos que compartió el pasado mes de abril; Daniel Sosa aseguró que él prefiere tomar distancia.

"Y entonces sale y da una disculpa en donde dice: 'perdón lo que dije fue un chisme, no fue así', y antes también hizo un live donde salió diciendo: 'perdón lo que dije no fue cierto' y aun teniendo la voz del mismo Ricardo te siguen (atacando)", lamentó, expresó el standupero con la finalidad de señalar que no habrá reconciliación pese a la disculpa pública que emitió O'Farrill.

En la entrevista, Adela Micha también cuestionó a Daniel Sosa sobre en qué momento inició la actitud a la defensiva del comediante, quien recientemente estrenó su cortometraje "CLAUN".

Ante este cuestionamiento, el humorista manifestó que si bien en la boda de Mau Nieto se generó gran escándalo que dio mucho de qué hablar, Ricardo O'Farrilll ya había tenido algunos episodios en los que dejó ver que ya estaba mal y necesitaba ayuda profesional.

"Y yo en la boda de Mau, cuando pasó todo lo que pasó, que parece que fue un desmain, realmente fue algo en un lugar muy chiquito. Qué pasó, nada, está rarísimo. Ah, bueno vámonos", explicó Sosa, y agregó que durante la boda todos llegaron a la conclusión de que la persona que en ese momento estaba "no era Richie".

Finalmente, Daniel Sosa, quien también es creador de contenido con más de 11 años de trayectoria, recordó que visitó a Ricardo O’Farrill para confrontarlo.

"A mí me gusta mucho confrontar. A ver ven, hablémoslo aquí. Ya no estoy jugando en donde tweets. No, no, no. Vamos a hablarlo de frente. Güey, estoy muy enojado, No estuvo bien lo que hiciste. Me jodis#$%& mucha parte de mi carrera por una cosa que se te ocurrió decir, inició mencionando.

"Me da mucho gusto que estés mucho más consciente, sano, estable, pero yo ya no puedo ser tu amigo, y por mi bien y por mi salud mental y emocional es mi responsabilidad afectiva poner límites en esta relación o de lo contrario me voy a terminar haciendo cargo de una enfermedad que no es mía, y yo no me voy a poner a jugar a eso", añadió Sosa ya entrado en confianza.

Antes de concluir la entrevista, Daniel Sosa reconoció que Richie O'Farrill lo ayudó mucho en sus inicios por lo que nunca hablará mal de él, aunque aseguró que de su lado ahora hay límites en la relación.

